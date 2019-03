Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a declarat, joi, dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat hotararea Tribunalului UE si decizia Comisiei Europene prin care s-a refuzat inregistrarea initiativei cetatenesti europene (ICE) "Politica de coeziune pentru…

- Fostul avocat al liderului de la Casa Alba Michael Cohen intenționeaza sa spuna Congresului, la audierile de miercuri, ca președintele Donald Trump este ”un escroc” și ”un trișor” care știa ca unul dintre vechii sai consilieri comunica cu WikiLeaks și l-a instruit sa minta în…

- 3 veterani de razboi din Bogati, capitani in retragere, au fost premiati de Armata Romana. Veteranii de razboi, adevarați Eroi pe care ii vom respecta intotdeauna pentru faptele eroice savarșite pe campurile de lupta! Am intalnit astazi, in comuna Bogați din județul Argeș, trei dintre puținii soldați…

- Analiza de Aleksandr Hrolenko, observator militar Aliații europeni ai SUA dau semne de iritare – aceștia nu vor sa devina niște ținte. Într-un interviu oferit ziarului german Welt, ministrul Afacerilor Externe al României, Teodor Meleșcanu, s-a pronunțat împotriva amplasarii…

- Lumea ar trebui sa se pregateasca de tulburari, instabilitate si o importanta incetinire economica in Anul Porcului, care incepe marti, anunta mai multi ghicitori cunoscuti. Optimistul An al Cocosului de Foc, din urma cu doi ani, marcat de o crestere economica, a fost urmat de Anul Cainelui…

- O eventuala interventie militara americana in Venezuela ar genera pentru Statele Unite o situatie similara cu razboiul din Vietnam, avertizeaza presedintele contestat Nicolas Maduro, citat de BBC News online.Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat intr-un interviu acordat postului tv CBS…

- Chiar daca economiile avansate au pierdut locuri de munca in sectorul industrial, in ultimele doua decenii, expansiunea aceluiasi sector in economiile din Estul Asiei a compensat numarul locurilor de munca pierdute in economiile avansate, arata un raport al Bancii Mondiale."Teama ca robotii…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au desfasurat, marti, in comuna Valea Calugareasca, satul Rachieri din judetul Prahova, prima etapa a editiei cu nr.59 a Campaniei "Sanatate pentru Sate", constand in efectuarea de analize de sange persoanelor care provin din categoriile sociale…