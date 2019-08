Stiri pe aceeasi tema

- Comentariile lui Stoltenberg survin dupa doua atacuri armate comise in SUA sambata si duminica si soldate cu 29 de morti.In timpul vizitei de doua zile in Noua Zeelanda, Stoltenberg s-a deplasat la Christchurch, unde 51 de credinciosi musulmani, aflati in doua moschei, au fost ucisi de…

- Tanarul de 21 de ani care a ucis peste 20 de persoane si a ranit alte 26, sambata, intr-un supermarket din El Paso ar fi lasat un mesaj pe internet in care denunta "o invazie hispanica a Texas-ului" si face referire la atacul asupra moscheilor din Christchurch, Noua Zeelanda de pe 15 martie, soldat…

- Politia din Noua Zeelanda a strans peste 2000 de arme semiautomate in 25 de actiuni de colectare a anumitor tipuri de arme care au fost interzise de guvern dupa sangerosul atac de la Christchurch din martie, soldat cu 51 de morti. Autoritatile pregatesc un regim si mai drastic al armelor, ce prevede,…

- Favorit pentru a deveni noul premier al Regatului Unit este un barbat alb corpolent, cu par blond ciufulit, cu o baza de susținatori care-l adora, cu dispreț pentru Europa, cu o viața privata dubioasa și cu o relație laxa cu adevarul și principiile. Exista insa și diferențe intre Boris Johnson și Donald…

- Viktor Orbán, premierul și conducatorul suprem [titlul folosit este identic în engleza cu al ayatolahului iranian - n.trad.] de facto al Ungariei, se va așeza printre liderii UE zâmbind, ca un democrat între alți democrați, când în realitate el a demolat pe parcursul…

- Lumea a devenit ceva mai sigura, pentru prima data dupa cinci ani, dar continua sa fie considerabil mai putin pasnica decat acum un deceniu, releva un clasament realizat de Institutul pentru economie si pace (IEP), facut public miercuri, transmite dpa. Pentru al 11-lea an consecutiv, cea mai pasnica…

- Numeroase mituri sunt legate de serviciile secrete. Si nu sunt mereu lipsite de adevar. Dar a pune la indoiala aceste mituri tine de abordarea democratica a serviciilor secrete, considera Christopher Nehring intr-un articol publicat pe Deutsche Welle, citat de G4Media.ro. Lumea pare astazi cateodata…

- Impozitarea carbonului, iar nu a salariilor. Secretarul general al ONU, António Guterres, apreciaza ca cei care au provocat schimbarile climatice, nu cetațenii de rând, ar trebui sa plateasca impozite asupra gazelor cu efect de sera, relateaza Diario De Noticias preluat de Rador. António…