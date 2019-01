In ultimii doi ani am avut intuneric din belșug, cu o lunga lista de rani auto-provocate: ruperea acordului nuclear cu Iranul, retragerea din acordul climatic de la Paris, renunțarea la Parteneriatul Trans-Pacific, separarea copiilor de parinți la frontiera, insultarea aliaților și imbrațișarea autocraților. Insa administrația nu s-a confruntat cu nicio criza reala de securitate naționala care sa o puna și sa ne puna la incercare intr-un mod serios, potrivit New York Times , citat de Rador.