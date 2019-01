Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a lansat o ancheta pentru a verifica daca presedintele Donald Trump ar actiona in numele Rusiei impotriva intereselor Statelor Unite, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Romania - furnizor de securitate si stabilitate din 2% din PIB Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit joi, 10 ianuarie a.c., pe David Hale, Subsecretarul de stat pentru afaceri politice in Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza…

- Presedintele Donald Trump analizeaza posibilitatea de a activa o prevedere destinata urgentelor nationale pentru a aloca fonduri necesare construirii zidului antiimigratie la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, afirma specialisti citati de agentia Bloomberg.

- Presedintele Donald Trump a criticat, luni, activitatea Rezervelor Federale (Fed), afirmand ca politicile sistemului bancar central de la Washington reprezinta "singura problema" a economiei Statelor Unite.OFICIAL - A fost semnat ORDINUL de retragere a trupelor americane din Siria. Operațiunea…

- Presedintele Donald Trump a justificat, joi, decizia retragerii trupelor americane din Siria, argumentand ca Statele Unite nu au obligatia garantarii securitatii in Orientul Mijlociu, scrie mediafax."Vor Statele Unite sa fie jandarmul Orientului Mijlociu, fara a primi nimic desi platesc cu…

- In contextul in care „taxa pe lacomie” va fi adoptata vineri, in sedinta de Guvern, deputatul indetendent Remus Borza, sustine intr-o analiza a efectelor economice ale acestei ordonantte ca a cerut renuntarea la reglementarile care vizau posibilitatea retragerii sumelor din Pilonul II de pensii contra…

- Interviu cu Vasile PUȘCAȘ Interviu cu prof.univ.dr. Vasile PUȘCAȘ, Jean Monnet Ad Personam Chair, Universitatea Babes -Bolyai, Cluj- Napoca, Facultatea de Studii Europene Pulsul Geostrategic (P:G.): Cum apreciați gravitatea stadiului actual al confruntarii SUA - UE la care s-a ajuns in domeniul relațiilor…

- Fostul presedinte sovietic, Mihail Gorbaciov, a indemnat, vineri, aliatii Statelor Unite sa nu devina "rampe de lansare a rachetelor americane", in contextul deciziei Administratiei Donald Trump de retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), informeaza cotidianul The New York Times.Mihail…