Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca Dumnezeu ne atribuie roluri diferite in momente diferite si cred ca el a dorit ca Donald Trump sa devina presedinte si de aceea este acolo”, a afirmat Sanders pentru CBN intr-un interviu.„Cred ca a facut o treaba excelenta in a sustine multe lucruri importante pentru oamenii credinciosi”,…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care a participat la Forumul Economic de la Davos, din Elvetia, a declarat ca în privinta a numeroase probleme în Uniunea Europeana nu exista unanimitate de vederi, ca Europa trebuie sa adopte decizii rapide în ceea ce priveste unele probleme internationale…

- Astfel, 'Shutdown'-ul se transforma intr-o reglare de conturi: Donald Trump a informat-o joi pe Nancy Pelosi, presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, ca i-a anulat o deplasare in strainatate, subliniind intr-o scrisoare plina de ironie ca este preferabil ca ea sa ramana la Washington pentru…

- A-l acuza pe Donald Trump ca ar fi agent rus este ”stupid”, a spus miercuri un consilier al Kremlinului, dupa informațiile aparute în presa care indica faptul ca FBI a dechis în 2017 o ancheta pentru a determina daca președintele american a lucrat pentru Rusia, relateaza AFP.…

- Cand citim aceasta stire nu ar trebui sa ne miram prea mult. Pentru ca, daca totul se afla in sfera de influenta a presedintelui Trump, atunci ar trebui ca Statele Unite nici sa nu se afle in Siria. Daca veti cauta prin arhive, veti gasi mesaje cu un astfel de continut: "Ce treaba are America in Siria?"…

- In cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile administratiei americane. Astfel, au transmis mesaje de celebrare a unitatii romanilor, presedintele Donald Trump, secretarul de stat Michael Pompeo si membri ai Congresului SUA. De asemenea, a fost introdusa…

- Strategia agresiva de negociere a președintelui Trump s-a axat pe doua fronturi luni, cand Casa Alba a presat China sa-și urmeze imediat angajamentele facute in weekend, in timp ce se lupta simultan cu parlamentarii pentru pactul fragil propus de America de Nord, relateaza The Washington Post .

- Presedintele francez a raspuns atacului personal al presedintelui Trump la adresa sa, refuzand sa se infurie si adoptand in schimb o vedere de perspectiva, scrie New York Times, citat de Rador.