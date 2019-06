NYT: Armele care ar putea schimba regulile jocului, despre care nimeni nu vorbeşte Rachetele hipersonice, care ar putea zbura cu o viteza de peste 15 ori mai mare decat cea a sunetului si care ar avea o precizie de neegalat, amenința sa schimbe natura razboiului și ar putea perturba eforturile de prevenire a unui conflict accidental, avertizeaza cotidianul The New York Times, citat de Mediafax. Frapanta este absenta oricarei dezbateri internationale pe aceasta tema, in contextul in care mai multe state lucreaza la dezvoltarea unor astfel de arme. Aceste arme revoluționare au o manevrabilitate fara precedent și pot lovi ținte aflate aproape oriunde in lume in decurs de doar cateva… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

