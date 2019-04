NYT: Arestarea lui Assange, ameninţare la adresa unei prese libere? În luna noiembrie a anului trecut, procurorii federali au dezvaluit accidental, într-un document juridic fara legatura cu cazul, ca Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost pus sub acuzare, dar actul nu a fost facut public, scrie NYT citat de Rador. Mulți dintre cei preocupati de drepturile cetatenesti, inclusiv unii care îl dispretuiesc pe Assange, au fost alarmati la gândul ca el ar putea fi pedepsit pentru rolul avut în dezvaluirea unor secrete ale guvernului american. "Daca Assange poate fi urmarit penal doar pentru publicarea unor documente clasificate,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

