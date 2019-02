Un ambasador francez mi-a destainuit observația ca &"administrația Trump a realizat extraordinara performanța de a-i transforma pe germani în gaulliști.&", scrie Roger Cohen în New York Times, citeaza Rador.

Cândva cel mai devotat membru al alianței atlantice, o Germanie insultata a devenit acum scorțoasa, descoperindu-și în sine flirtul rusesc și o farâma din independența strategica a lui De Gaulle.

Donald Trump a scos-o din sarite pe Angela Merkel. Am avut ocazia s-o cunosc în contextul îndatoririlor mele de serviciu de acum doua decenii la Berlin,…