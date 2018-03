Stiri pe aceeasi tema

- In raportul in care se prezinta adevaratele legaturi ale hackerului auto-intitulat Guccifer 2.0 se mentioneaza ca acesta a avut legaturi stranse cu Kremlinul si a fost descoperit din cauza propriei erori. Mai exact, a folosit multa vreme un soft prin care isi ascundea identitatea virtuala si locul din…

- Hackerul cunoscut sub numele de Guccifer 2.0, cel care pretinde ca i-a spart contul de e-mail democratei Hillary Clinton este, de fapt, agent al serviciului militar rus de informatii GRU. Barbatul lucra pentru serviciile de inteligenta din Rusia. Hackerul susținea ca este roman, dupa modelul ”originalului”…

- Hackerul cunoscut sub numele de Guccifer 2.0, cel care pretinde ca i-a spart contul de e-mail democratei Hillary Clinton este, de fapt, agent al serviciului militar rus de informatii GRU. Potrivit Business Insider, barbatul lucra pentru serviciile de inteligenta din Rusia.

- Guccifer 2.0, "hackerul singuratic" care susținea ca a furnizat WikiLeaks e-mailuri furate de la Comitetul Național Democrat din SUA, a fost de fapt un ofițer al Direcției de Informații Militare (GRU) din Rusia, scrie The Daily Beast. Aceasta hotarare judecatoreasca are implicații substanțiale…

- Societatea americana iși indreapta din nou atenția spre cursa pentru Casa Alba din noiembrie 2016, in care actualul șef de stat, Donald Trump, a invins-o pe fosta secretara de stat Hillary Clinton. Hackerul Guccifer 2.0., care pretinde a fi roman, ar fi fost sprijinit de serviciile secrete ruse pentru…

- Hackerul Guccifer 2.0, care a actionat impotriva campaniei prezidentiale din 2016 a fostului secretar de stat american Hillary Clinton, ar fi lucrat de fapt pentru serviciile secrete militare ruse GRU, scrie vineri Business Insider, citand o relatare a publicatiei Daily Beast. Potrivit Agerpres,…

- Echipa procurorului special american, Robert Mueller, care conduce ancheta legaturilor intre staff-ul electoral al lui Donald Trump și Rusia, a decis sa afle detalii despre misteriosul ”hacker singuratic” Guccifer 2.0, scrie The Daily Beast. Surse apropiate anchetei sustin ca sub pseudonimul Guccifer…

- Investigatorii americani au ajuns la concluzia ca "Guccifer 2.0", un hacker care se prezenta drept român, responsabil de dezvaluirea de date despre congresmeni democrati din SUA în timpul campaniei prezidentiale din 2016, era de fapt un agent al

- "Guccifer 2.0" s-a prezentat ca fiind un hacker roman, negand ca ar colabora cu Rusia, iar Moscova a negat in repetate randuri ca ar fi implicata in atacurile cibernetice.Autoritatile americane suspectau de mai mult timp ca acesta avea legaturi cu Rusia, iar site-ul de stiri The Daily Beast…

- Investigatorii americani au ajuns la concluzia ca "Guccifer 2.0", un hacker care se prezenta drept roman, responsabil de dezvaluirea de date despre congresmeni democrati din SUA in timpul campaniei prezidentiale din 2016, era de fapt un agent al serviciului militar rus de informatii (GRU), informeaza…

- Guccifer 2.0. pretindea ca este roman și ca s-a inspirat de la Marcel Lazar Lehel, cel care a folosit pentru prima oara acest nume.Dezvaluirea are implicații de pentru ancheta comisiei speciale condusa de procurorul american Robert Muller privind legaturile echipei lui Donald Trump cu Rusia…

- Guccifer 2.0 lucra pentru spionajul militar rusesc. Hackerul Guccifer 2.0, care a furat emailuri ale Partidului Democrat american și le-a furnizat Wikileaks, era ofițer al serviciului de informații al armatei rusești, potrivit publicației The Daily Beast . Guccifer 2.0. pretindea ca este roman și ca…

- Hackerul roman Guccifer 2.0 era ofițer al serviciului de informații al armatei rusești, potrivit publicației The Daily Beast. Pe numele lui adevarat Marcel Lazar Lehel, Guccifer a negat in trecut eventuale legaturi cu serviciile de i...

- Ziua de 23 martie este consemnata in calendarul ortodox ca fiind de insemnatate pentru creștini. In luna martie, in ziua a douazeci si treia, are loc pomenirea sfantului mucenic Nicon si a celor o suta nouazeci si noua (199) de ucenici ai sai.

- Scandalul Cambridge Analytica s-a raspandit in intreaga lume. Compania este acuzata ca a folosit datele personale a milioane de utilizatori de Facebook pentru a influența alegerile din mai multe tari. Presa britanica a dezvaluit ca directorii companiei se laudau cu succesul lor in Statele Unite, prin…

- Procurorul general al SUA, Jeff Sessions, spune, intr-un comunicat de presa, ca McCabe a facut o dezvaluire neautorizata catre mass-media si a fost lipsit de onestitate - inclusiv sub juramant - in mai multe ocazii. El a afirmat ca, pe baza acestor constatari si a recomandarilor Departamenului Justitiei,…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Moscovei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller. Sunt vizate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency…

- Un roman acuzat in Marea Britanie de o frauda uriasa, care a contribuit la furtul a miliarde de euro din bancomate prin intermediul dispozitivelor sofisticate de de tip skimming, si-ar fi folosit castigurile uriase pentru a-si asigura evadarea. Alexandru Sovu a fost numit “cel mai mare jefuitor de banci…

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…

- Hackerul roman Robert Butyka, cunoscut cu pseudonimul „IceMan”, a devenit celebru dupa ce a spart serverele NASA in 2010, infractiune pentru care a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare. In schimb, el a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare intr-un alt dosar.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, ca fosta Administratie Barack Obama a initiat investigatia privind ingerintele electorale ruse, fara a lua masuri de contracarare, doar pentru a o favoriza pe Hillary Clinton, fostul candidat democrat in scrutinul prezidential din 2016.

- Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, apreciind ca este vorba de o conspiratie pentru sustinerea lui Donald Trump si indepartarea lui Hillary Clinton. 'Trebuie sa vad in primul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Horoscop Dupa o perioada mai mare, numai de munca, in care stramosii nostri se pregateau pentru muncile de primavara, dar si pentru campaniile de razboi, luna Martie vine de la zeul razboiului Marte, iata o noua sarbatoare in calendarul vechi, folcloric, al poporului roman: Dragobetele.

- Deci, nu era o "gogoasa", o "fake news", cum n-a incetat sa sustina Donald Trump. Rusia chiar a incercat sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale americane din 2016 incercand s-o discrediteze pe candidata democrata, Hillary Clinton, in folosul magnatului imobiliar new-yorkez, scrie Le Monde,…

- Un mare juriu federal a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic americane, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP conform News.ro . Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea…

- Avocatul roman Andrei Iancu, nominalizat in august 2017 de președintele american Donald Trump și audiat de Comisia Juridica din Senat in noiembrie anul trecut pentru funcțiile de subsecretar pentru proprietate intelectuala al Departamentului pentru Comerț al administrației de la Washington și director…

- Un roman va conduce una dintre cele mai importante institutii din Statele Unite: Oficiul pentru Brevete si Marci.Andrei Iancu a fost nominalizat anul trecut de Donald Trump pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, iar acum a primit si confirmarea.Barbatul in varsta de 50 de ani,…

- Un roman va conduce una dintre cele mai importante institutii din Statele Unite: Oficiul pentru Brevete si Marci. Andrei Iancu a fost nominalizat anul trecut de Donald Trump pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, iar acum a primit si confirmarea. Barbatul in varsta de…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Republicanii acuza implicarea lui Hillary Clinton in dosarul instrumentat de fostul spion britanic, Christopher Steele. Fostul agent MI6 Christopher Steele, este cel care a dezvaluit ca Rusia are informații compromițatoare impotrvia lui Donald Trump. Scandalul a izbugnit dupa ce s-a…

- Fiul lui Donald Trump ar fi chefuit pe un domeniu imens din Giurgiu, ferit de ochii curiosilor, cu milionarul roman Sorin Stanescu. Omul de afaceri este unul dintre cei mai mari jucatori din industria medicamentelor si ar avea conexiuni in serviciile secrete.

- Ministrul Muncii: In sistemul bugetar nu ar trebui sa avem angajati part-time Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat ca nu ar trebui sa existe angajati cu jumatate de norma in sistemul bugetar, mentionand ca au fost descoperite multe persoane care lucrau cate opt ore pe zi, dar aveau contracte…

- Comisar sef de politie Catalin Ionescu, atasat de afaceri interne la Paris, a primit in urma cu cateva zile Medalia de securitate interna, esalon de argint, conferita de ministrul francez de interne, Geacute;rard Collomb, prin "Ordin pentru merite deosebite in Franta". Decoratia i a fost oferita pentru…

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…

- Hillary Clinton a participat, printr-o inregistrare video, la gala Grammy 2018, numarandu-se printre mai multe vedete care pareau ca "dau auditie" citind din controversata carte "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, potrivit Reuters.

- Donald Trump a declarat ca nu stie daca a primit sau nu invitatie la nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Intrebat daca a primit o invitatie la nunta din 19 mai, presedintele SUA a raspuns "nu stiu", transmite BBC. Actrita americana a fost sustinatoarea lui Hillary Clinton in alegerile din 2016 si…

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a convocat in mai 2017 pe directorul interimar al FBI, Andrew McCabe, pentru a-l intreba cu cine a votase in scrutinul prezidential din 2016, exprimand nemultumire ca sotia acestuia are legaturi cu politicianul democrat Hillary Clinton, afirma surse politice.

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a cerut, luni, adoptarea unor masuri urgente pentru identificarea persoanelor care au incendiat, duminica seara, autoturismul personal al unui ofiter din cadrul Politiei municipiului Roman. Panaite considera ca incidentul de duminica seara este ‘deosebit de…

- Un incendiu a izbucnit miercuri pe proprietatea cuplului format din Bill si Hillary Clinton de la Chappaqua, in statul New York, insa nimeni nu a fost ranit, scrie AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Decizie CONTROVERSATA a presedintelui SUA: Donald Trump A DIZOLVAT comisia privind frauda electorala…

- Pentru prima data dupa Razboiul Rece, americanii, si nu numai, sunt ingrijorati in privinta capacitatii de control a problemei arsenalului nuclear pe care presedintele american ar trebui sa o aiba. Replicile copilaroase, dar acide, dintre Donald Trump si liderul nord-corean Kim Jong Un referitoare la…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene.

- Barack Obama este barbatul preferat de 17- dintre americani, urmat de Donald Trump, citat de 14- dintre cei chestionati. Obama figureaza primul in acest clasament din 2008. Papa Francisc este primul strain citat, pe locul trei, cu 3- dintre mentiuni. Dintre femei, Hillary Clinton este din nou cea mai…

- Fostul presedinte american Barack Obama si Hillary Clinton, fosta rivala a lui Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, sunt cel mai admirate personalitati in Statele Unite, potrivit datelor unui sondaj Gallup.

- Barack Obama îi face zile grele lui Donald Trump, chiar și la aproape un an de când cei doi au facut schimb de stafeta. Fostul presedinte a fost declarat cel mai admirat barbat de catre americani, pentru al zecelea an la rând, potrivit unui sondaj Gallup, scrie Realitatea.…

- Fostul presedinte american Barack Obama si Hillary Clinton, fosta rivala a lui Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, sunt cel mai admirate personalitati in Statele Unite, potrivit datelor unui sondaj Gallup, relateaza site-ul postului France 24.

- Fostul presedinte american Barack Obama si Hillary Clinton, fosta rivala a lui Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, sunt cel mai admirate personalitati in Statele Unite, potrivit datelor unui sondaj Gallup, relateaza site-ul postului France 24.