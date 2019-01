Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May inca mai poate sa obtina adoptarea un plan in vederea iesirii din Uniunea Europeana (UE) - si anume facand concesii Partidului Laburist, a apreciat miercuri John McDonnell, insarcinat cu Finantele in cadrul formatiunii, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Acordul…

- Filmul cu super-eroi "Aquaman" se mentine pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru a treia saptamana de la lansare, potrivit cifrelor preliminare publicate duminica de societatea de specialitate Exhibitor Relations si preluate de AFP. In regia lui James Wan, aceasta pelicula…

- Filmul de animatie produs de Disney ''Ralph Breaks the Internet'' se mentine in fruntea box-office-ul nord-american in cea de-a doua saptamana de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations, informeaza AFP. …

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca doreste sa se renunte rapid la Acordul de liber schimb nord-american (NAFTA), din 1994, dintre Statele Unite, Canada si Mexic, in favoarea noului tratat pe care tocmai l-a semnat cu aceste tari, cu riscul unei posibile confruntari cu Congresul…

- Dupa negocieri dure, Statele Unite, Mexic si Canada au semnat oficial un nou tratat de liber schimb, o victorie pentru Donald Trump care pulverizase un acord precedent aflat in vigoare de peste 20 de ani. "Este un model de acord de liber schimb care va schimba peisajul comercial pentru totdeauna",…

- "Este un model de acord de liber schimb care va schimba peisajul comercial pentru totdeauna", a spus presedintele american, prezent alaturi de omologul mexican si premierul canadian la aceasta ceremonie desfasurata la Buenos Aires chiar inaintea deschiderii summitului G20. "Odata cu semnarea…

- Premierul britanic, Theresa May, nu vede “nicio alternativa la acordul negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit miercuri", relateaza duminica The Sun citat de Rador. Nu exista alt acord pe masa, avertizeaza ea.

- Pe plan operational, o asemenea armata ar putea functiona pe modelul NATO. Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, care reuneste Statele Unite, Canada si numeroase tari europene, poate trimite in operatiuni externe in strainatate soldati din diferite tari. Dar mai trebuie creat un comandament european,…