- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a reusit o victorie superba in fata rusoaicei Maria Sarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, in prima runda a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari. Niculescu (30 ani, 92 WTA) a obtinut o victorie muncita si totodata de prestigiu,…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari, duminica, dupa ce a dispus de germanca Andrea Petkovic cu 6-4, 6-1, in runda finala a fazei preliminare. Niculescu (30 ani, 99 WTA) s-a impus…

- Monica Niculescu a acces duminica pe tabloul principal la turneul Qatar Open, invingand-o in ultimul tur al calificarilor pe sportiva germana Andrea Petkovic, locul 98 WTA si favorita 12, scor 6-4, 6-1.

- Maria Sarapova (30 de ani) nu a cucerit niciun titlu in 2018, insa a castigat in viata amoroasa. Jucatoarea de tenis are un nou iubit, Alexander Gilkes, un milionar in varsta de 39 de ani, scrie prosport.ro.

- Simona Halep va face parte din echipa de Fed Cup a Romaniei, la meciurile cu Canada, conform anunțului facut de Federația Romana de Tenis. Astfel, noul capitan-nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, le-a convocat pe: Simona Halep (2 WTA), Sorana Cirstea (36 WTA), Irina Begu (37 WTA) și Raluca…

- Monica Niculescu s-a calificat astazi in sferturile de finala ale turneului WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu caștiguri de 226.750 de dolari, dupa ce a dispus cu 6-0, 1-6, 6-4, de Zarina Dias (Kazashtan), a sasea favorita. Niculescu (30 ani, 99 WTA) s-a impus dupa doua ore de joc, la capatul unui…

- Simona Halep are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). SIMONA HALEP a…

- Maria Șarapova are un nou iubit. Fondatorul Paddle, Alexander Gilkison, este cel care a convins-o pe frumoasa de 30 de ani sa treaca peste amaraciunea provocata de despartirea de Dimitrov. Cei doi au fost surprinsi aterizind pe aeroportul din Los Angeles la finalul saptaminii trecute, dupa ce Mașa a…

- Ana Bogdan, in optimile turneului de tenis de la Taipei. A invins-o pe principala favorita a competiției Ana Bogdan (25 de ani, 89 WTA) continua forma excelenta pe care o traverseaza in acest inceput de an. Eleva antrenorului Gabi Moraru s-a calificat in aceasta dimineata in optimile turneului de la…

- Ana Bogdan (25 de ani, 89 WTA) continua forma excelenta pe care o traverseaza in acest inceput de an. Eleva antrenorului Gabi Moraru s-a calificat in aceasta dimineata in optimile turneului de la Taipei - premii de 227.000 de dolari - dupa ce a invins-o, 6-4, 6-1, pe principala favorita, fostul nr.14…

- Publicatia spaniola anunta ca Simona a fost internata sâmbata seara si externata patru ore mai târziu. Alaturi de informatiile oferite, sursa citata a publicat si o poza cu Halep pe perfuzii. "Dupa finala, Simona Halep a trebuit sa fie internata pentru deshidratare. Jucatoarea…

- Jucatoarea Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata sambata la Australian Open, dar a fost externata duminica dimineata, informeaza ESPN Tenis. Publicatia spaniola anunta ca Simona a fost internata sambata seara si externata patru ore mai tarziu. Alaturi de informatiile oferite,…

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan si Monica Niculescu figureaza pe tabloul principal al turneului de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, care va debuta luni. Ana Bogdan (25 ani, 103 WTA), care de luni va intra in premiera in top 100, va juca in primul tur…

- Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet face obiectul unei proceduri disciplinare pentru incalcarea regulamentului antidoping, dupa ce a lipsit de la trei controale inopinate, a anuntat Federatia franceza de tenis (FFT). In varsta de 27 ani, Alize Cornet ocupa locul 42 in clasamentul…

- Irina Begu si Monica Niculescu s-au oprit in semifinalele probei de dublu de la Australian Open, fiind invinse in doua seturi de perechea rusa Ekaterina Makarova/Elena Vesnina, cap de serie numarul 2, scor 6-4, 6-3. Makarova si Vesnina, castigatoarele editiei ...

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea s-au calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu a turneului Australian Open, dupa ce Raluca Olaru reusise si ea aceasta performanta in prima parte a zilei. Begu si Niculescu au…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova si-a facut o revenire victorioasa la Openul Australiei, unde a fost depistata pozitiv in urma cu doi ani, invingand-o in doua seturi, 6-1, 6-4, pe germanca Tatjana Maria, intr-o partida din primul tur al competitiei, disputata marti la Melbourne. …

- Americanca Venus Williams, finalista de anul trecut si cap de serie 5 la turneul de tenis Australian Open, va primi in primul tur replica elvetiencei Belinda Bencic, care nu a niciodata trecut de turul 2 in primul Grand Slam al anului, la Melbourne, relateaza site-ul competitiei. In absenta…

- Simona Halep se bucura de o apreciere din ce in ce mai mare din partea fostelor jucatoare din circuit. Fosta mare jucatoare Chris Evert (63 de ani), o susținatoare declarata a romancei, a avut din nou doar cuvinte de lauda la adresa Simonei. "Simt ca acum joaca cel mai bun tenis al sau. Cred ca a avut…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a fost nevoita sa se retraga din turneul WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, joi, inaintea meciului din sferturi, cu belgianca Elise Mertens, a doua favorita, din cauza unei accidentari la gat. "Sunt foarte…

- Monica Niculescu, locul 85 WTA, venita din calificari, a invins-o astazi, in doua seturi, scor 6-4, 6-2, pe americanca Varvara Lepchenko, locul 64 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Hobart, cu premii de 250.000 de dolari. Meciul ...

- Venita din calificari, Monica Niculescu s-a impus in doua seturi in fața Irinei Begu și va juca in turul secund cu Varvara Lepchenko. La randul ei, Mihaela Buzarnescu s-a calificat in sferturile turneului, dupa 7-5, 6-4 cu Anna-Lena Friedsam.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (foto) s-a calificat, astazi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Sportiva de 29 ani (57 WTA) a trecut in optimi, in doua ...

- Jucatoarea româna Mihaela Buzarnescu s-a calificat spectaculos în optimile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 225.750 dolari, în timp ce Monica Niculescu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu. Buzarnescu (29 ani, 59 WTA) a învins-o…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va intalni pe Katerina Siniakova, detinatoarea trofeului, sambata, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce reprezentanta Cehiei a invins-o in semifinale pe rusoaica Maria Sarapova…

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen. Partida a durat o ora si 28 de minute. De-a lugnul intalnirii, Halep…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 6-1, 6-4. Halep (26 ani) s-a impus dupa o ora si 29 de minute…

- Jucatoarea ceha de tenis Katerina Siniakova, detinatoarea titlului, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, joi, dupa ce a intrecut-o pe compatrioata sa Kristyna Pliskova, cu 6-2, 6-2. In penultimul act, Siniakova, cap…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka.Halep (26 ani), principala favorita a competitiei, s-a…

- Maria Sarapova (Rusia, 59 WTA) a fost prea puternica pentru romanca Mihaela Buzarnescu (56 WTA), iar vedeta din Rusia s-a impus cu 6-3, 6-0 in prima mansa a turneului International de la Shenzhen.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa luni de rusoaica Maria Sarapova in doua seturi, 6-3, 6-0, in primul tur al turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Buzarnescu (29 ani, 56 WTA) nu o mai intalnise pana acum pe Sarapova.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va debuta in sezonul 2018 in fata americancei Nicole Gibbs, in runda inaugurala a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Halep (26 ani) si Gibbs (24 ani, 110 WTA) se vor intalni in premiera…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara o va infrunta pe elvetianca Stefanie Voegele, sambata, in runda inaugurala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Bara (22 ani, 184 WTA) si Voegele (27 ani,…

- Inainte sa plece la Antipozi, unde vor incepe sezonul 2018 pe hard, Monica Niculescu si Irina Begu au efectuat un antrenament demonstrativ alaturi de colegii lor de la CSM Bucuresti, campionii nationali la tenis in scaun rulant: Ionut Filisan si Mihai Gaita. "A fost o provocare interesanta, nu este…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va evolua si in proba de dublu la turneul de la Shenzhen (China), care deschide sezonul pentru ea, alaturi de compatrioata sa Irina Begu, potrivit site-ului WTA. Halep, care va fi principala favorita la simplu in acest turneu,…

- Prezenta Serenei Williams la editia 2018 a Australian Open-ului este din ce in ce mai putin probabila, in circuitul WTA conturandu-se clar imaginea unui al patrulea turneu de Mare Slem fara americanca, potrivit Mediafax. Ben Rothenberg, editorialist New York Times, a descoperit ca jucatoarea cu 23 de…

- Simona Halep a dezvaluit un episod nestiut cu Ion Tiriac dupa ce Maria Sarapova a eliminat-o in primul tur la US Open, dar s-a mobilizat apoi la turneul de la Beijing, urcand pe primul loc gratie calificarii in finala. "Dupa meciul cu Sarapova, de la US Open, Tiriac mi-a spus ca serviciul…

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul unu mondial, va incepe sezonul 2018 din circuitul WTA la Shenzhen (China), unde va lua parte la un turneu dotat cu premii in valoare de 750.000 de dolari, care va avea loc in perioada 30 decembrie - 6 ianuarie, au anunțat organizatorii, pe site-ul oficial.…

- Organizatorii din tenis au stabilit noi reguli revolutionare pentru turneele de Grand Slam! Simona Halep (1 WTA) este una dintre jucatoarele avantajate de noile masuri sau cel putin asa crede Darren Cahill, antrenorul romancei. Darren Cahill, omul care lucreaza de doi ani cu Simona Halep,…

- Mihaela Buzarnescu a urcat de pe locul 68 pe locul 60, cu 1.019 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii, luni, dupa ce a castigat turneul ITF de la Toyota, cu premii de 60.000 de euro. Ea a intrecut-o pe rusoaica Maria Sarapova, care a coborat pe locul 61. La 29 de ani, Buzarnescu este la […]

- Cu toate ca abia a trecut de problemele cauzate de dopaj și s-a întors în circuitul profesional de tenis, Maria Sharapova este anchetata acum în India, într-o afacere imobiliara care s-a încheiat prost. Politia a anuntat ca rusoaica este cercetata pentru…

- Mihaela Buzarnescu (29 ani, 68 WTA), principala favorita, a obținut victoria dupa o ora și 10 minute, timp in care a reușit 6 ași, iar adversara (24 ani, 260 WTA) a avut 5, fara a-și crea macar o minge de break. Urmatoarea oponenta a Mihaelei va fi japoneza Riko Sawayanagi (23 ani), care ocupa…