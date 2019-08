NY Times: E vremea să inversăm tendinţa de a ne baza mai degrabă pe intervenţie militară decât pe diplomaţie Casa Alba a dispus înghetarea a pâna la 4 miliarde de dolari aprobate de Congres pentru sanatatea globala, actiuni de mentinere a pacii ale ONU si alte programe de ajutor extern. Daca congresmenii nu vor reusi sa înfrânga o procedura legislativa complicata pentru a forta o anulare a masurii pâna la finalul anului fiscal, pe 30 septembrie, acei bani ar putea sa nu mai ajunga la programe de lupta cu Ebola, pentru promovarea stabilitatii în Africa si pentru contracararea extremismului prin programe de angajare a tinerilor în tari fragile precum Iordania,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

