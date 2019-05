Stiri pe aceeasi tema

- Zilele bancnotei de 500 de euro se apropie de final, vineri Germania si Austria devenind ultimele tari din zona euro care nu mai emit aceste bancnote cu cea mai ridicata valoare, de teama ca acestea ar putea fi folosite de evazionisti, criminali si chiar teroristi. Banca Centrala Europeana…

Un satuc din Germania se pregateste sa devina noul centru geografic al Uniunii Europene, dupa retragerea anuntata a Marii Britanii din blocul comunitar, relateaza marti Reuters, potrivit agerpres.ro.

- Acum doua saptamâni, ma plimbam prin Derry, un oras din Irlanda de Nord, aflat la câteva sute de metri de frontiera unde Marea Britanie se termina si de unde începe Republica Irlanda. Din spatele unui zid de verdeata, un batrân desirat se grabea sa se strecoare. "Asta e…

La exact un an dupa ce a fost arestat in nordul Germaniei, liderul separatist catalan Carles Puigdemont a intreprins o vizita la inchisoarea unde a stat o scurta perioada dupa ce a fugit din Spania, informeaza luni dpa, potrivit https://www.agerpres.ro/.

- ''Ar fi de ajutor daca Germania ar sprijini activ aderarea Romaniei la zona Schengen. Ne-ar bucura acest lucru'', a declarat seful diplomatiei romane pentru ziarul german. Mai intai ar fi eliminate controalele in aeroporturi, apoi, in a doua etapa, pentru transportul rutier si feroviar. Ar fi mai…

- O decizie recenta a oficialitaților din Hanovra de a adopta termeni neutri de gen a iscat o controversa la nivel lingvistic, iar un grup de peste 70 de personalitați a publicat o petiție prin care cere renunțarea la aceste noi practici lingvistice, relateaza New York Times. Propriu-zis, Hanovra…

- Sarutul fratern dintre Erich Honecker, președintele Germaniei de Est și Leonid Brezhnev, liderul URSS, a fost unul dintre momentele care au șocat lumea in timpul Razboiului Rece. Pe 6 octombrie 1979, Uniunea Sovietica și Germania de Est semnau un acord economic prin care rușii le furnizau nemților petrol,…

Adunarea Nationala intrunita la Weimar pentru a scrie prima constitutie democratica a Germaniei, in urma cu 100 de ani, a marcat un punct de cotitura in istoria tarii, a declarat presedintele Frank-Walter Steinmeier, cu ocazia unei ceremonii desfasurate miercuri, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.