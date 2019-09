NY Times: Cine l-ar putea înlocui pe John Bolton? Marti, presedintele Trump a anuntat plecarea lui John R. Bolton în calitate de consilier pentru probleme de securitate nationala - al treilea în aceasta functie de la începutul Administratiei Trump. Desi Casa Alba a anuntat ca actualul adjunct al dlui Bolton, Charles M. Kupperman, îl va înlocui în calitate de consilier interimar, dl Trump a spus ca, saptamâna viitoare, va anunta cine va fi noul succesor. Printre consilierii oficiali si neoficiali ai presedintelui s-a declansat imediat un joc al ghicitorilor, ei întrebându-se care dintre cei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

