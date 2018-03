Stiri pe aceeasi tema

- Taxarea inversa reprezinta o metoda eficienta de combatere a evaziunii fiscale intr-o zona sensibila pentru Romania, si anume TVA. Insa directiva europeana ca permite statelor membre sa aplice aceasta metoda de taxare in anumite domenii cu risc ridicat de frauda se aplica doar pana la finalul acestui…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) a ridicat suspendarea Federatiei pakistaneze de fotbal (PFF) pronuntata in luna octombrie a anului trecut pentru "ingerinta", a anuntat, miercuri, instanta mondiala, citata de AFP. Federatia pakistaneza era gestionata de un administrator numit de justitie, ceea…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a declarat ca dezbaterea sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a fost amanata luni pentru data de 26 martie pentru…

- Peste 3.000 de pompieri se afla in teren cu aproximativ 2.000 de mijloace tehnice care intervin in sprijinul comunitaților afectate de scurgerile masive de pe versanti, torenti, paraie si de cresterile rapide de debite cu depasiri ale cotelor de pericol. Nivelul de alerta a fost ridicat, iar personalul…

- Credeau ajunși in sezonul opt al show-lui „Romanii au talent", nimic nu-i mai poate impresiona in materie de magie, ei bine ca, de aceasta data, jurații au ramas de-a dreptul uluiți. Muhail Kovali este un tanar din Chișinau și a mers la „Romanii au talent cu un numar de magie care implica carțile de…

- Biroul Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat ofera granturi pentru cetațenii care se afla in afara țarii, in cadrul programului guvernamental de granturi tematice "Diaspora Engagement Hub" (DEH).

- Medicul Virgil Roșoiu a fost luat dpe sus de polițiștii de la Direcția Anticorupție Teleorman. Acesta este suspectat ca ar fi primit bani de la un pacient care, ulterior, ar fi facut un denunț! Virgil Roșoiu, medic la Spitalul Județean de Urgența din Alexandria, a fost primit ”vizita” polițiștilor de…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a obtinut anul trecut 2,02 miliarde de franci elvetieni (2,16 miliarde de dolari), de pe urma ratelor negative ale dobanzilor cu care a taxat bancile comerciale, in crestere fata de 1,52 miliarde de franci elvetieni in 2016, transmite Reuters.

- Comitetul International Olimpic (CIO) a ridicat suspendarea Rusiei, au anuntat miercuri AFP si Reuters. "Comitetul olimpic rus este reintegrat pe deplin in drepturile sale ca membru al CIO", a anuntat presedintele instantei olimpice din Rusia, Aleksandr Jukov. Ridicarea suspendarii "este…

- Romania a avut cea mai buna dinamica a economiei dar din nefercire acest ritm de crestere nu se reflecta si in ritmul dezvoltarii, a spus joi Andrei Radulescu, economist sef al Bancii Transilvania, la conferinta "Romania, incotro?". Avem cel mai ridicat nivel al dezechilibrului din 2012 incoace si asta…

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- Programul in baza caruia o suta de tineri basarabeni aflati la studii in Romania vor face stagii de pregatire, timp de trei luni, in Parlamentul de la Bucuresti, a fost lansat luni, in mod oficial. Programul de stagii destinat studentilor basarabeni care studiaza in Romania este rodul conlucrarii…

- Ieri seara, la Pro TV București, a inceput difuzarea sezonul 8 al proiectului televizat ,,Rominii au Talent”. Ansambul de Dansuri Populare ,,Joc” a facut furori in prima ediție a concursului. Dansatorii au ridicat sala in picioare, iar momentul a fost unul dintre cele mai relevante pentru rominii din…

- PAȘI ASORTAȚI MILENIULUI III: Proiectul de construcție a centrului comercial Festival Centrum, care va fi amenajat langa Podul Garii, intra in linie dreapta, anunța administrația locala sibiana. Read More...

- Compania Aerostar urmeaza sa investeasca 10 milioane de euro pentru construirea la Iasi a unui centru de mentenanta pentru aviatia civila. Oficialii companiei au anuntat ca urmeaza sa angajeze acolo zeci de specialisti ultracalificati.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei luni…

- Marele actor Victor Rebengiuc a implinit sambata varsta de 85 de ani . A sarbatorit pe scena, la Teatrul National Bucuresti, unde sambata seara a avut loc un moment emotionant. Marele actor a urcat sambata seara pe scena TNB pentru a juca in piesa „Regele moare”, unde are rolul principal. A fost aplaudat…

- O femeie de 35 de ani a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Italia. Aceasta plecase la munca pentru a reuși sa-și intrețina și sa le ofere copiilor tot ce aveau nevoie. Romanca avea o fetița de 7 ani și un baiat de 11 ani pe care i-a lasat in grija mamei sale. Fix…

- Foarte atent la imaginea lui, președintele Statelor Unite, Donald Trump, se asigura mereu ca nu exista nimic care sa ii deranjeze coafura pregatita in cel mai mic detaliu. unii au speculat ca grija sporita pentru podoaba capilara se datoreaza unui secret bine pastrat al liderului de la Casa Alba, anume…

- Romanii care vor lupta pentru medalii la Olimpiada de la PyeongChang au dat onorul la drapel in aceasta dimineata. Toti membrii delegatiei au fost prezenti la ceremonia de ridicare a tricolorului in satul olimpic. De vineri, TVR transmite Jocurile Olimpice de iarna.

- Ratele de dobanda la titlurile de stat au continuat sa creasca pe scadentele medii lungi, la cele cu scadenta la 10 ani inregistrandu-se un avans de trei puncte baza, la 4,515%, cel mai ridicat nivel de la final de noiembrie, spune Andrei Radulescu, senior economist Banca Transilvania. Ministerul…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca autoritatile federale vor colabora cu primariile oraselor unde exista un grad ridicat de poluare, pentru a dezvolta rapid solutii de reducere a emisiilor, evitand in acelasi timp interzicerea automobilelor diesel, transmite Reuters, conform news.ro.Merkel…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost depistat pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei, in timp ce adresa injurii unei femei. Barbatul a fost condus la sediul Sectiei 8 Politie, iar in urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca pe numele sau, la solicitarea femeii, s-a emis la data de…

- Luna va oferi pamantenilor un adevarat spectacol, daca vor fi conditii meteorologice favorabile. Expresia "Luna albastra" desemneaza cea de-a doua Luna plina de pe parcursul unei luni calendaristice, un fenomen ce are loc, in medie, la fiecare doi ani si jumatate. Urmatoarea "Super…

- Steliano Filip a plecat in acesata iarna de la Dinamo, semnand cu Hajduk Split, unul dintre cele mai importante cluburi din Croația. Fundașul roman e incantat de ceea ce a gasit acolo și se felicita pentru alegerea facuta. "Nivelul e mult mai ridicat decat la Dinamo, ma refer la antrenamente și la calitatea…

- In noiembrie 1946, atunci cand comunistii au falsificat grosolan alegerile pentru a prelua puterea in Romania, un student botosanean a avut curajul sa se ridice fatis impotriva acestora. Se numea George Mihut si a declansat o revolta studenteasca anticomunista, dar a indemnat si taranii sa se ridice…

- Adresata domnului președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, și domnului președinte al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, Calin Popescu-Tariceanu, lideri ai Coaliției de guvernare Stimați Domni Președinți, Am urmarit cu multa atenție declarațiile dumneavoastra din ultimele…

- AMD a dezvaluit primele doua APU din seria Ryzen: Ryzen 3 2200G și Ryzen 5 2400G, ambele urmand sa fie lansate pe 12 februarie. APU se refera la includerea in pastila de siliciu a placii video, pentru a obține o soluție de procesoare unificata. R5 2400G va costa 169$, iar pentru R3 2200G veți…

- Deputatii cehi au incuviințat vineri ridicarea imunitatii parlamentare a premierului Andrej Babis (foto), acuzat pentru ca a folosit in mod ilicit fonduri europene, relateaza AFP. Votul survine la trei zile dupa ce guvernul minoritar Babis nu a obtinut, marți, votul de incredere in Parlament, eșec care…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Au crescut incasarile la ANAF Încasarile Fiscului au fost anul trecut de aproape 215 miliarde de lei, cu aproximativ 8 la suta mai mult decât în 2016 si peste suma planificata de 214,37 de miliarde. Banii adunati în 2017 reprezinta cele mai mari încasari din 2003,…

- "Politistii de la transporturi din Timisoara au retinut 10 persoane si au ridicat 150 de tone de carbune si 18.000 de lei, in urma a 15 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Hunedoara, la persoane care ar fi sustras carbune, din trenuri…

- 24 ianuarie 2018 este zi libera. Prin urmare, in aceasta zi nu se va desfașura programul de colectare a deșeurilor de la populație și de la agenții economici care au contract cu Floricon Salub. Conducerea operatorului de salubritate anunța cand va fi ridicat gunoiul de la Campina, Breaza, Comarnic,…

- Interceptarile din cazul Hexi Pharma arata cum cei vizați acum un an și opt luni in acest dosar public și-au recapatat increderea intr-o scapare miraculoasa, ca urmare a unei faimoase declarații a SRI. Totul a fost posibil doar dupa atenta supraveghere a Loredanei Albu, purtatoarea de cuvant a Hexi…

- Pentru prima data din noiembrie 2014, Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, asta dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- La reuniunea de la Vancouver a ministrilor de externe, Statele Unite se vor oferi sa intercepteze si sa inspecteze navele considerate suspecte care se indreapta spre Coreea de Nord, a dezvaluit joi Brian Hook, director in Departamentul de Stat american, citat de AFP. "Vom discuta despre o interdictie…

- Multi afiliati se intreaba, mai ales la inceput, care ar fi cel mai bun sfat pe care sa-l urmeze in activitatea lor. Cei aflati la inceput inca nu stiu care sunt toate ascunzisurile acestei forme de a face bani online. Ceilalti, avansati, inca nu stiu daca au reusit sa descopere o “formula…

- BERBEC: Incercați sa nu va asumați riscuri! Nervozitatea va poate crea mari probleme. TAUR: Aveți o zi foarte incarcata, cu multe probleme de rezolvat. Spre seara, va liniștiți și simțiți nevoia sa va intalniți cu prietenii.

- In cadrul expozitiei Consumer Electronics Show (CES) 2018, renumita companie NVIDIA a prezentat oficial o platforma inalt tehnologizata, numita DRIVE Xavier si creata special pentru automobilele robotizate care vor folosi tehnologii de pilotare automata.

- Primaria comunei Manești a finalizat construcția noului caminului cultural din localitate, realizat integral din fonduri locale. Caminul a costat 838 Post-ul MANEȘTI: Camin cultural nou, ridicat din fonduri locale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Companiile poloneze au creat 254.000 de locuri de munca in perioada ianuarie-noiembrie 2017, cel mai ridicat nivel din 2007, cand au fost create 238.000 de noi pozitii, scrie Warsaw Voice. In sectorul manufacturier au fost create 92.000 de noi locuri de munca, in timp ce in sectorul serviciilor…

- Un urias zid de gheata, ridicat de natura, a aparut ca prin minune la frontiera dintre Rusia si China. Unii s-au gandit imediat la Game of Thrones, dar fenomenul este cat se poate de real. In ultima...

- Bursele din intreaga lume au atras in 2017 cel mai ridicat numar de oferte publice initiale care au avut loc dupa criza financiara globala, relansarea activitatilor in Statele Unite si numarul record al tranzactiilor de acest tip din China temperand ingrijorarile referitoare la scaderea interesului…

- Darren Cahill a dezvaluit de ce și-a dat, temporar, demisia din functia de antrenor al Simonei Halep, in primavara acestui an.Cahill a parasit-o pe Simona Halep pentru cateva saptamani, dupa o discutie aprinsa avuta in timpul meciului cu Johanna Konta de la Miami. Citește și: Pe banii…

- Jumatate dintre companiile din sectorul fabricarii produselor din carne au un grad de insolventa ridicat, iar 92 de companii din acest sector au inregistrat o cifra de afaceri anuala mai mare de un milion euro in 2016, potrivit Coface.

- Vesti bune vin de aceasta data de la Comisia Europeana! Institutia a notificat oficial Romania in ceea ce privește ridicarea condiționalitații tematice ex-ante privind transporturile (7.1 - Drumuri, 7.2 – Cai ferate și 7.3 – Alte tipuri de transport), potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii,…