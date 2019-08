Stiri pe aceeasi tema

- Texte inedite semnate de Marcel Proust vor fi publicate pe 9 octombrie sub titlul "Le mysterieux correspondant et autres nouvelles inedites", potrivit editurii Fallois, citata de BFM TV, scrie news.ro.Aceste noua texte, scrise pe cand Proust avea 20 de ani, ar fi trebuit sa figureze in prima…

- In Monitorul Oficial al Romanie Partea I numarul 649 din 5 august au fost publicate mai multe decizii semnate de primul ministru Vasilica Viorica Dancila.Una dintre ele se refera la Daniel Dumitru Chirila care a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Printr…

- Ambasadorul Romaniei in Federația Rusa, Excelența Sa Vasile Soare, a intocmit un document inedit continand lista prizonierilor romani morti intre anii 1941 – 1956 in lagarele NKVD (initialele politiei politice a URSS), teritoriul actual al Federatiei Ruse. Documentul, care face lumina in cazurile militarilor…

- Rezultatele la BAC 2019 au fost publicate astazi de EDU. Doar 86.794 de elevi au reușit sa promoveze Bacalaureatul 2019, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Educației. In procente, inseamna ca 63,78% dintre elevii care au susținut examenul de BAC 2019 au promovat. Este cea mai mica rata…

- Rezultatele finale de la Evaluarea Nationala au fost publicate sambata de Ministerul Educatiei, pe site-ul dedicat evaluare.edu.ro. Rezultatele finale sunt notele obtinute de absolventii de clasa a VIII-a in urma recorectarii lucrarilor la contestatii.

- Evenimentul a avut loc în prezența a numeroase persoane importante din viața culturala clujeana, printre care poetul Ion Mureșan, profesorul universitar Marius Jucan sau poetul Andrei Doboș, editorul Vasile G.Dâncu, filozoful Ștefan Bolea și editorul Daniel Sauca, venit tocmai din Zalau…

- In mai multe secții de vot din județele Harghita și Covasna, PSD a fost ignorat total de alegatori, duminica, la alegerile europarlamentare. Potrivit rezultatelor provizorii ale scrutinului, publicate de Biroul Electoral Central (BEC), formațiunea politica nu a primit niciun vot potrivit mediafax.La…

- Sase contracte de finantare, in valoare totala de 25 de milioane de lei, au fost semnate sambata, 11 mai, la Dorohoi (jud. Botosani), in prezenta viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.