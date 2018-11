Nutritionistul Gianluca Mech, in film cu Billy Zane

Stiri pe aceeasi tema

- Opera Naționala Româna din Cluj-Napoca va gazdui în aceasta toamna un nou evenimet muzical de mare tinuta. Renumitul chitarist, compozitor si producator american de jazz-fusion, Al Di Meola, revine, în Cluj-Napoca în data de 26 noiembrie, cu cel mai nou proiect muzical…

- Madalina Ghenea i-a cucerit pe italieni cu apariția sa pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Roma. Actrița romanca s-a fotografiat alaturi de regizorul american Martin Scorsese care a fost premiat pentru intreaga cariera. In cadrul Festivalului de Film de la Roma, Madalina Ghenea a avut o apariție…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de luni spre marti in regiunea Pisa (Toscana), in nordul Italiei, ceea ce a dus la evacuarea a sute de persoane ca masura de precautie, au anuntat media italiene, citate de AFP, potrivit Agerpres. Focul s-a declansat tarziu luni seara in regiunea impadurita…

- AC Milan a remizat, duminica seara, in deplasare la Cagliari, scor 1-1, in etapa a patra a campionatului Italiei. In partida Juventus - Sassuolo, incheiata cu scorul de 2-1, Ronaldo a reușit o "doppietta", golurile din minutele 50 și 65 fiind primele sale reușite pentru echipa din Torino.

- Portugalia s-a impus in derby-ul zilei, contra Italiei, scor 1-0. Turcia, antrenata de Mircea Lucescu, a intors spectaculos scorul din Suedia și s-a impus, scor 3-2. Turcia a obținut o victorie incredibila in Suedia. Amenințat de turci cu demiterea, Mircea Lucescu a reușit sa iși capaciteze jucatorii,…

- Dupa 6 ani, suma totala a salariilor din elita Italiei depașește iar miliardul, acum atingand un maxim istoric. Ronaldo, cu 31 de milioane net, e cel mai bine platit jucator. Odata cu cel mai important transfer al anului, Cristiano Ronaldo, cumparat de Juventus cu 117 milioane de euro de la Real, toata…

- Ferrari a dominat cu autoritate calificarile de pe circuitul "de casa" de la Monza, piloții Ferrari urmand sa plece de pe prima linie a grilei. Din pole-position va porni finlandezul Kimi Raikkonen, care l-a invins la limita in ultima secvența a calificarilor pe Sebastian Vettel. 1.19:119 a fost timpul…

- Guvernul populist al Italiei a declarat, vineri, ca va taia din fondurile destinate Uniunii Europene, daca alte state nu vor primi din imigrantii de pe un vas blocat intr-un port italian, atragand o mustrare din partea Bruxellesului pentru ca face „amenintari” inacceptabile.