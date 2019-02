Stiri pe aceeasi tema

- Ruby și iubitul ei au participat impreuna la Asia Express, unde au avut parte de multe momente de tensiune, certuri și nervi intinși la maxim. Mai mult, cei doi s-au și desparțit in timpul show-ului, insa doar pentru o zi, așa cum a declarat recent interpreta. Ruby crede ca iubitul ei a fost admirat…

- Cursuri obligatorii pentru proaspetele mamici inainte de a pleca din spital cu bebelusul. Cursul va fi urmat obligatoriu si de tati. Externarea nou-nascutului se va face abia dupa ce parintii si medicii semneaza ca au fost instruiti in legatura cu ingrijirea bebelusului, in primele luni de viata. Asta…

- "Medicul cu opt clase" isi deschisese firma in Romania, in acelasi domeniu de activitate, in urma cu aproximativ jumatate de an. Matteo Politi spera sa dea lovitura fara ca nimeni sa stie cine este.

- Din pacate, Mirela de la Insula iubirii a pierdut sarcina și a facut avort spontan in weekend. Dupa toate aceste probleme, concurenta se afla sub tratament și sub atenta supraveghere a medicilor, scrie viva.ro. Mirela de la Insula iubirii era insarcinata in doua luni, insa fara sa știe ca urma sa…

- Toți medicii din Spitalul Județean Botoșani, indiferent de specialitate, vor trebui sa participe la cursuri de resuscitare cardio-respiratorie. Participarea și promovarea cursului reprezinta condiția esențiala pentru acreditarea Spitalului Județean in anul 2020. Instruirea va fi facuta de specialiști…

- "Avand in vedere ca de vineri se intra in vacanta si pentru ca sunt copii care lipsesc din cauza virozelor, am recomandat suspendarea pentru urmatoarele doua zile la trei clase de la trei scoli diferite din Iasi", a declarat Marius Voicescu, purtator de cuvant al DSP Iasi. Cele trei clase sunt din scolile…

- Ai migrene des? Nu le neglija! In spatele durerilor de cap se pot ascunde alte afectiuni mai grave.​Invitat la "Star Matinal de Weekend", Dr. Ovidiu a vorbit despre ce afectiuni se pot ascunde in spatele durerilor de cap.