Cine nu iubește mancarea? Mai ales daca este ceva prajit, un desert bun sau un preparat care ne aduce aminte de copilarie. Multe persoane se refugiaza, insa, in mancare atunci cand au probleme in viața, dar nu aceasta este soluția. In timp vor aparea kilogramele in plus și bolile. Cum sa scapam de mancatul pe fond emoțional, a explicat la "Tinerete fara batranete" medicul nutritionist Mihaela Bilic, potrivit digi24.ro.

Toata lumea vrea sa știe ce, cat și cum sa manance pentru a slabi, dar intrebarea cu adevarat importanta este "de ce?". Mancam de multe ori fara sa ne fie foame, pe fond…