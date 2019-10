Nutriționista vedetelor dezvăluie: Desertul cel mai satisfăcător pentru creier și mai prietenos cu silueta Mihaela Bilic a marturisit ca a ajuns in punctul carierei sale de nutriționist in care dorește sa impartașeasca oamenilor cat mai multe secrete, adesea ținute ascunse, potrivit exquis.ro. Doamna doctor este apreciata de romani, unde mii de oameni ii urmaresc interviurile și postarile online. De aceea, a dorit sa faca timp de 90 de zile cate o dezvaluire pe contul domniei sale de Instagram, cu alimente și alimente și bauturi despre care spune ca nu sunt atat de rele pe cat au faima, precizand ca nu este vorba de interese financiare sau reclame. Incepand slalomul printre produse… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista pe planeta asta cateva alimente care fac adevarate minuni pentru sanatate. Problema lumii in care traim, insa, este ca nu prea mai știi ce mananci fiindca majoritatea lucrurilor comestibile lasate...

- Misha, odata cu divorțul de Connect-R, a inceput o serie de schimbari majore in viața sa. Artista a renunțat la parul lung, și-a schimbat alimentația, a apelat la sport și la diete, iar acum silueta sa este impecabila. Misha, in varsta de 28 de ani, arata foarte bine, avand in vedere ca are o sarcina…

- La cateva zile dupa ce Claudia Patrașcanu a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși anunța desparțirea de soț, Gabi Badalau a avut prima reacție publica. Gabi Badalau a postat pe contul sau de Instagram un mesaj prin intermediul caruia a lasat sa se ințeleaga, ca soția lui incearca sa…

- Daca cineva va veni la mine vreodata și imi va spune „Hai cu mine pe o insula exotica!“, raspunsul meu, inevitabil, va fi: „Io vin daca am unde sa stau la umbra“. Exclus Sri Lanka. NoMoreAsiaExpress. Ințeleg foarte bine acest concept de vacanța pe plaja, dar ințeleg și mai bine ca nu este pentru mine,…

- Este oficial: Bianca și Livian formeaza cel mai nou cuplu din casa „Puterea dragostei”! Cei doi nu se mai ascund și iși fac declarații pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis Livian pe Instagram! Citește și: Ce se intampla in casa Puterea dragostei: Ella eliminata, Bogdan Mocanu a revenit, iar…

- Este binecunoscut faptul ca cu cat inaintam in varsta cu atat functiile organismului incep sa nu mai functioneze corespunzator. Printre aceste functii cea mai importanta este cea a creierului. Nutritionistii subliniaza faptul ca strategia cea mai importanta pentru a-l metine cat mai mult timp sanatos…

- Persoanele care vor sa piarda in greutate in aceasta vara trebuie sa uite de diete. In locul lor, pot incerca sa consume in fiecare zi o serie de alimente bogat in nutrienti, dar sarace in calorii. Si sa nu uite sa bea apa din plin! Despre ce este vorba.