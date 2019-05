Stiri pe aceeasi tema

- Medicul nutriționist Mihaela Bilic a declarat, la emisiunea Marius Tuca Show, ca romanii au ajuns sa se radicalizeze in privința alimentației și sa transforme slabitul intr-o obsesie, ascunsa acum in așa-zisa mancare sanatoasa.Intr-un interviu la emisiunea “Marius Tuca Show” preluat de Mediafax,…

- V-ați dorit vreodata sa aveți dinți de un alb stralucitor? Va gandiți ca doar vedetele pot avea o dantura perfecta? Nimic mai fals. Mihaela Bilic, nutriționistul vedetelor vine cu lista alimentelor interzise celor care vor sa aiba o dantura frumoasa."Credeați ca fetele care beau apa plata…

- Medicul nutriționist Mihaela Bilic a postat pe pagina sa de Facebook o recomandare extrem de utila pentru toți romanii. Aceasta recomandare sanatoasa se refera la ciorba cea de toate zilele, un aliment extrem de hranitor și ieftin.

- Un focar de scrapia ovina, echivalentul bolii vacii nebune la oi, este inregistrat in județul Timiș. Mai multe astfel de cazuri au fost inregistrate in județ, iar acum virusul a fost izolat intr-o singura locație. „Boala scrapia se intalneste des. In judetul Timis am avut mai multe focare, dar au fost…

- Cine nu iubește mancarea? Mai ales daca este ceva prajit, un desert bun sau un preparat care ne aduce aminte de copilarie. Multe persoane se refugiaza, insa, in mancare atunci cand au probleme in viața, dar nu aceasta este soluția. In timp vor aparea kilogramele in plus și bolile. Cum sa scapam de…

- Nutriționista vedetelor, Mihaela Bilic, spulbera toate miturile privind ucigașul din umbra al romanilor, tensiunea arteriala. Bilic susține ca boala este cauzata de o serie de factori care țin de alimentați, stil de viața, dar și de factori externi."Presiunea din cap și tensiunea din sange,…

- Mihaela Bilic, celebra nutriționista a vedetelor din Romania trage un semnal de alarma. Acest tip de alimentați este adoptat de un numar din ce in ce mai mare de romani, fiind o moda, insa, susține specialistul in alimentație, efectele sunt unele nocive pentru organismul nostru."Mancarea se…

- Cum sa-ți pregatești copilul pentru prima vizita la stomatolog / Stomatologul pediatru Dorin Istrati susține ca, atunci când parinții își pregatesc copiii pentru prima vizita la stomatolog, aceștia comit o greșeala spunându-i din start: "Nu te teme, nu o sa te doara". Potrivit dentistului,…