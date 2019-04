Nurnberg - Bayern Munchen 1-1 / Bavarezii nu profita de esecul lui Dortmund Bayern Munchen a remizat contra lui Nurnberg, scor 1-1, în runda cu numarul 31 din Bundesliga, formatia lui Niko Kovac nereusind astfel sa profite de esecul Borussiei Dortmund din aceasta runda, potrivit Mediafax.



Dupa o prima repriza fara gol, Nurnberg a deschis scorul în minutul 48, gratie unui sut excelent expediat de Pereira, de la marginea careului mare. Kovac a mutat imediat ofensiv, iar Serge Gnabry a restabilit egalitate cu un sfert de ora înaintea încheierii timpului regulamentar.



Bayern putea pleca fara niciun punct din deplasarea de la Nurnberg,…

