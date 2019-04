Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen s-a impus in deplasarea de la Dusseldorf, scor 4-1. Bavarezii mențin avansul de un punct in fața Borussiei Dortmund, cu 5 etape inainte de final. Vedeta primei reprize de pe stadionul din Dusseldorf a fost Kingsley Coman. Mai intai, francezul a deschis scorul in minutul 15, dintr-o centrare…

- Chiar daca au castigat duelul cu Borussia Dortmund cu 5-0 si au revenit pe primul loc in Bundesliga, problemele apar in continuare la Bayern. Conform publicatiei Bild, doi jucatori importanti ai bavarezilor s-au luat la bataie la antrenament chiar in fata antrenorului Niko Kovac, potrivit medifax.Citește…

- Bayern Munchen va castiga "Klassiker" sambata cu Borussia Dortmund si va fi campioana Germaniei la fotbal la finalul sezonului, daca "isi va demonstra clasa", a asigurat antrenorul Niko Kovac, intr-un interviu publicat miercuri, informeaza AFP. Bayern, aflata pe locul 2 in Bundesliga cu…

- Atacantul american Christian Pulisic a suferit o accidentare la coapsa dreapta in meciul amical SUA - Chile (1-1) de miercuri si nu va mai juca la echipa germana de fotbal Borussia Dortmund circa 3-4 saptamani, relateaza televiziunea americana ESPN.Accidentarea lui Pulisic este o veste proasta pentru…

- Mauricio Pochettino, antrenorul echipei Tottenham, a fost suspendat doua meciuri si amendat dupa un incident cu arbitrul Mike Bean la meciul cu Burnley din urma cu doua saptamani, informeaza News.ro.Citește și: U Craiova a fost amendata cu 22500 de lei de FRF dupa meciul cu Astra, in urma…

- Meciul a inceput furtunos, cu doua ocazii ale celor de la Gaz Metan in primele 5 minute. Prima repriza s-a terminat cu o ocazie uriasa a Dunarii Calarasi. In startul reprizei a doua, in minutul 51, Dunarea a ratat o ocazie importanta prin Honciu, care a sutat pe langa din colt. Imediat, in minutul 51,…

- Echipa Hannover 96, penultima clasata in campionatul de fotbal al Germaniei, l-a concediat duminica pe antrenorul Andre Breitenreiter, dupa o serie de opt meciuri fara victorie, numindu-l in locul acestuia pe Thomas Doll, informeaza AFP si Reuters. Hannover a fost invinsa sambata, fara drept de apel,…