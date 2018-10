Lady Gaga va castiga Oscarul cu A Star is Born?

A Star is Born este povestea unei cantarete in cautarea succesului, Ally (Lady Gaga) care se intalneste cu Jackson Maine (Bradley Cooper), un artist a carui cariera muzicala este in cadere libera. In ciuda problemelor sale cu alcoolul, Jackson o ajuta pe Ally sa ajunga in atentia tuturor, iar intre ei se… [citeste mai departe]