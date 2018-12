Nuntile anului. Ce vedete au ajuns la altar in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- La șase saptamani dupa o extragere a loteriei EuroMillions, un britanic care lucreaza in construcții a descoperit ca biletul caștigator statea la el in mașina intr-un morman de hartii. Barbatul de 51 de ani a caștigat 76 de milioane de lire sterline.

- Cantaretul Robbie Williams a castigat disputa legala cu chitaristul Jimmy Page pentru a-si reamenaja locuinta din Londra, in valoare de 17,5 milioane de lire sterline, informeaza contactmusic.com, potrivit Mediafax.Cantaretul, in varsta de 44 de ani, a fost intr-o disputa legala cu vecinul…

- „Nu mai am bani. Am ajuns in punctul in care nu pot pune la bataie cealalta parte a afacerii și sa risc joburile oamenilor care lucreaza acolo”, a marturisit Jamie Oliver. Bucatarul in varsta de 43 de ani a declarat ca ar proceda la fel daca ar intampina dificultați financiare in viitor, dupa ce a…

- O femeie care a cheltuit in zece ani peste 18 de milioane de euro la Harrods, un magazin de lux din Londra, a fost identificata de autoritațile britanice drept Zamira Hajiyeva, soția unui fost șef al bacnii din Afganistan, scrie BBC News. Hajiyeva a cerut sa ramana anonima in procesul in care ea și…