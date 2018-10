Nunți impozitate. Tăriceanu: Nu îmi place. Cui revine, de fapt, obligația Intrebat despre acest subiect intr-o conferinta de presa sustinuta, vineri, la Bistrita, Tariceanu a spus ca obligatia declararii veniturilor este a celor care au furnizat acele servicii. "Eu am toata simpatia pentru toata lumea, si pentru tinerii casatoriti, si asa mai departe. Acum, sistemul acesta de delatiune, ca sa ii spun asa, nu imi place. Obligatia, de fapt, revine prestatorului de serviciu, sa isi declare veniturile si sa isi plateasca impozitele, ca sa fim foarte clari", a declarat Tariceanu. Liderul ALDE participa, vineri, la Bistrita, la o reuniune a Ligii alesilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

