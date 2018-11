Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Voica și Alin Bagiu s-au casatorit civil! Fericitul eveniment a avut loc in aceasta vara, iar cununia religioasa in urma cu o luna. Cei doi au fost extrem de discreți și au dorit ca doar familia și prietenii apropiați sa știe de decizia lor. „Am fost intr-o poveste pana acum și casatoria la…

- Interpreta de muzica populatra Nicoleta Voica s-a cununat religios cu partenerul ei de viața. Evenimentul a avut loc in mare secret. In luna iunie a acestui an, interpreta de muzica populara Nicoleta Voica s-a casatorit civil cu Alin Bagiu. Acesta a devenit astfel cel de-al patrulea soț al indragitei…

- "Am aflat cu tristete ca a murit inca o interpreta de muzica populara, Doina Cernea de la Giurgiu...Dupa o lunga si grea suferinta...O cunosc de multi ani, venea des in emisiunile mele...Dumnezeu s-o odihneasca in pace! Mergeti, dragi interpreti sa ii duceti o floare si sa ii aprindeti o lumanare…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara, Maria Constantin a inceput o noua poveste de dragoste. Ea a fost vazuta la o nunta ținandu-se de mana cu noul ei iubit, fotbalistul Dacian Varga. Blondina și-a asumat prima relație dupa desparțirea scandaloasa de Marcel Toader și a decis ca este momentul…

- Lora surprinde pe toata lumea! Cunoscuta cantareata a dezvaluit in urma cu cateva ore pe retelele de socializare ca are sot. Da, exact asta a scris vedeta, iar oamenii s-au intrebat imediat: s-a casatorit oare Lora in secret cu Ionut Ghenu?

- O iubita cantareața de muzica populara s-a maritat, chiar cu barbatul care ii daduse papucii in urma cu doi ani, inainte de nunta! Marcela Fota a spus marele „da”, semn ca lucrurile au facut mai mult decat sa se remedieze intre cei doi!

- Anunțul trist a fost facut de catre Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu Daniel Siminic. Barbatul a murit in urma unui infarct. Cunoscuta interpreta de muzica populara si-a pierdut un foarte bun prieten și colaborator. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii…

- Invitat la emisiunea Access Hollywood, Ed Sheeran a fost intrebat de moderatorul emisiunii despre planurile de nunta, moment in care artistul a aruncat bomba: s-a insurat deja! De asemenea, el a aratat ca poarta deja o verigheta pe deget.