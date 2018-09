Stiri pe aceeasi tema

- Cununia religioasa a fostului principe Nicolae cu Alina Binder a avut loc, duminica, in Biserica Sfantul Ilie din Sinaia si a fost oficiata de Inaltpreasfintitul Calinic, Arhiepiscop al Argesului si Muscelului si un sobor de preoti. Masina cu care mirii au ajuns la biserica a fost intampinata de sute…

