- Romania este unul din putinele state aliate care respecta principiul de impartire echitabila a responsabilitatilor in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si indeplinesc toate cele trei conditii legate de cash, capabilitati si contributii, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Apararii, Mihai Fifor, dupa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, dupa victoria inregistrata in sedinta CEx, ca va continua lupta cu statul paralel pentru „a zdrobi acest sistem odios care distruge vieti in Romania“

- In ultima saptamana au fost confirmate 19 de cazuri noi de meningita si meningo-encefalita, dintre care cinci in Bucuresti, trei in judetul Iasi, cate doua cazuri in judetele Bacau, Bihor si Dolj si cate un caz in judetele Caras Severin, Prahova, Galati, Vaslui si Suceava.

- O carte care prezinta cateva aspecte ale dinastiei regale din tara noastra, prin cei trei regi care au faurit Romania moderna: Carol I, Ferdinand si Mihai I, precum si contributia Reginei Maria sau derapajele politice ale lui Carol al II-lea....

- Oficiali ai Serviciului Roman de Informatii (SRI) de la Centrul National Cyberint (CNC) au precizat sambata pentru Agerpres ca grupari infractionale din strainatate tintesc destul de des banci din Romania, cel mai adesea fiind vizate sistemele informatice care gestioneaza retelele de ATM-uri, dar si…

- Hidroelectrica pierde sume de ordinul de sute de mii de euro din cauza poluarii cu deseuri a raurilor si lacurilor si vom face toate demersurile legale pentru a ne recupera aceste pierderi, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintele Directoratului companiei, Bogdan Badea."Vreau…

- Romania schimba generațiile pentru a ataca Europenele feminine de gimnastica de la Glasgow, care debuteaza maine și se incheie duminica. O noua ediție a intrecerilor continentale, un posibil nou inceput intr-un sport care in Romania iși cauta o alta glorie, diferita de cea atat de incarcata a deceniilor…

- Lucian Morar, primul primar din Romania care vrea sa renunțe la pensia speciala : principiul contributivitații trebuie sa stea la baza unei pensii, nu principiul solidaritații sau cel al pensiilor speciale pentru aleșii neamului Joi, 19 iulie 2018 , in Baia Mare a avut loc conferința de presa a PMP…