Stiri pe aceeasi tema

- Astazi nativii Berbec vor avea parte de o zi perfecta din punct de vedere sentimental! Acestia isi vor dedica intreaga zi partenerului de viata. Horoscopul dragostei la inceput de weekend 2-4 noiembrie vine cu vești excelente pentru toate zodiile!

- Veste mare pentru fanii Adrielei Morar. Frumoasa bruneta a fost ceruta in casatorie de iubitul sau. Adriela a devenit cunoscuta publicului in urma participarii la emisiunea "Dansez pentru tine", unde a fost partenera unui cunoscut artist de la noi.

- Nunta mare in showbiz. O artista iubita de romani va face pasul cel mare, peste doar cateva luni. Marcela Fota, sora cantaretei de muzica populara, Mariana Ionescu Capitanescu, isi va uni destinul cu cel al sotului sau si in fata Lui Dumnezeu.

- Nu toate cererile in casatorie se intampla cu final fericit. O stewardesa asiatica a fost concediata dupa ce iubitul ei a cerut-o in casatorie in timp ce era la serviciu. S-a intamplat la doar 30 de minute de la decolare cand iubitul femeii s-a lasat pe un genunchi și a adresat cea mai importanta intrebare....…

- Ieri, Damian Draghici i-a facut o surpriza inedita iubitei sale, Cristina Stroe. Invitați la o emisiune, artistul a cerut-o in casatorie, in direct, spre surprinderea tinerei. Reacția ei in fața ineditului moment i-a bulversat pe mulți, fiind considerata cel puțin bizara.

- Doliu in randul clientelor unui salon de infrumusețare din Braila. Virgil Ionescu, unul dintre cei mai faimoși stiliști braileni, cunoscut ca „stilistul vedetelor”, s-a stins din viața la varsta de 40 de ani.

- Utimele zile in care mai poate fi ceruta restituirea taxei auto Foto: pixabay.com. Cetatenii care au platit taxa auto în ultimii ani mai au doar trei zile, pâna pe 31 august, sa solicite restuirea banilor. În judetul Bistrita, pe ultima suta de metri, oamenii au luat…