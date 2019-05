Beatrice Olaru, caștigatoarea Exatlon Romania sezonul 2, se casatorește astazi cu iubitul ei, Alexandru Stanescu. Petrecerea va avea loc la Cernica. Atat cununia civila, cat și cea religioasa se vor ține pe un ponton, in aer liber. „Am atatea emoții! Niciodata nu am mai simțit așa ceva! Abia aștept sa traiesc aceste clipe unice in viața unui om. Poate tocmai de aceea, am incercat sa fac totul ca la carte. Nunta va avea o poveste a ei, in alb și verde, culorile pe care le-am ales intenționat. Este primavara și verdele simbolizeaza, in opinia mea, tot ce este inmugurit. Buchetul meu de mireasa va…