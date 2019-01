Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor Evenimentul Zilei, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda se vor casatori civil in luna februarie a acestui an, iar in luna martie cei doi se vor cununa in fața lui Dumnezeu. Contactat de jurnaliștii EVZ, Claudiu Manda a confirmat informațiile aparute in presa, insa nu a vrut…

- Lia Olguța Vasilescu a reacționat pe o rețea de socializare dupa ce un general SRI a facut o gluma macabra cu ea și președintele Klaus Iohannis. "Daca nu au putut sa ma bage in beci, securistii ma vor in groapa...", a scris fostul ministru al Muncii. Un general SRI a facut gluma despre Lia…

- In contextul in care Romania se pregateste sa preia presedintia semestriala a UE de la 1 ianuarie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca se indoieste ca guvernul de la Bucuresti intelege pe deplin ce inseamna sa conduca blocul comunitar timp de sase luni.Lia Olguta…

- Neagu a precizat ca doar "l-a rugat, i-a facut o sugestie" lui Florin Iordache sa se ridice de pe scaun, ca sa paraseasca sedinta, si a acuzat o strategie a PSD menita "sa agite lucrurile" pe tema revocarii lui Liviu Dragnea si a lui Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputatilor. "Nu…

- Lia Olguta Vasilescu l-a acuzat, miercuri, pe deputatul PNL Nicolae Neagu, ca i-a spus lui Florin Iordache sa se ridice de pe scaunul de presedinte de sedinta, in plenul Camerei, in timp ce se cerea revocarea din functie a presedintelui Liviu Dragnea si a doi vicepresedinti PSD. In plus, potrivit Liei…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avut miercuri o prima reactie dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o numeasca in functia de ministru al Transporturilor. Olguta Vasilescu a trimis si o sageata catre liderul PSD Liviu Dragnea.

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avut miercuri o prima reactie dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o numeasca in functia de ministru al Transporturilor. Olguta Vasilescu a trimis si o sageata catre liderul PSD Liviu Dragnea.

- Marius-Constantin Budai (nascut la 1 mai 1972) este propunerea PSD pentru a prelua funcție de ministru al Muncii de la Lia Olguța Vasilescu. El este președintele Comisiei de buget-finanțe din camera Deputaților, fiind la primul mandat de parlamentar, informeaza Mediafax.Marius Budai are 46…