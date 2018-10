Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Eugenie, nepoata a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, s-a casatorit vineri cu Jack Brooksbank la capela St. George de la Castelul Windsor, in prezenta unor celebritati si a unor membri de prim rang ai casei regale, intre care printul Harry si sotia sa, Meghan, care s-au casatorit…

- Barbara Bush, fiica fostului presedinte american George W. Bush, s-a casatorit in secret cu actorul si scenaristul american Craig Coyne, la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza people.com.

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu și-au reinnoit juramintele in fața lui Dumnezeu, la cinci ani dupa ce soția fostului prezentator de la Kanal D a ramas fara verigheta. Inelul i-a fost furat in 2013, cand casa de la Otopeni a fost pradata de hoți. Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu și-au reinnoit…

- Nunta mare in showbiz. Andrei Andrei, unul dintre cei mai ravniti burlaci s-a casatorit civil cu frumoasa Flori Nicolaescu. Cei doi s-au casatorit civil la sfarsitul lunii septembrie 2017, in Dubai, iar anul acesta au promis ca vor face o nunta fastuoasa in Romania. Si s-au tinut de cuvant pentru ca…

- Prințesa Eugenie a Marii Britanii ia modelul lui Harry și invita la nunta sa, care va avea loc pe 12 octombrie la Palatul Windsor, 1.200 de persoane din popor. Eugenie, verișoara prinților Harry și William, se va casatori toamna aceasta cu Jack Brooksbank, a anunțat Palatul Buckingham. Eugenie, in varsta…