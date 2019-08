Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu, nașii Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, care astazi iși unesc destinele in fața lui Dumnezeu. Soția fostului prezentator tv a postat pe Facebook o imagine, alaturi de care a atașat un mesaj. „Am ajuns la fini. Ținuta mea de nașa”, a scris Cristina…

- Gabi Cristea si Tavi Clonda isi sarbatoresc maine iubirea si isi jura credinta. Cei doi vor ajunge in fata altarului la patru ani de la cununia civila. Gabi si Tavi au tinut sa aiba aproape in aceasta zi speciala doar persoanele apropiate. Nasii cuplului vor fi Cristina Siscanu si Madalin Ionescu.

- In doar cateva zile Gabriela Cristea si Tavi Clonda isi vor unii destinele in fata lui Dumnezeu. Pe 24 august cei doi vor deveni sot si sotie. Evenimentul va fi unul destul de restrans, la care vor participa cativa prieteni si familia. Petrecerea va avea loc in gradina casei din Corbeanca.

- In urma cu cinci lui, Iasmina Milutinovici Hill a devenit mamica pentru prima data. Sotia milionarului Bradford Hill a nascut un baietel, iar in curand, urmeaza botezul. Desi cei trei sunt stabiliti in America, petrecerea va avea loc in Romania!

- Adelina Pestrițu este extrem de ocupata in aceasta perioada cu pregatirile pentru nunta sa. In data de 20 iulie, Adelina Pestrițu se casatorește cu Virgil Șteblea. Adelina Pestrițu a anunțat ca va purta doua rochii de mireasa la nunta sa. Și fiica sa, Zenaida Maria, va avea o apariție spectaculoasa.…

- Rona Hartner vorbeste in premiera despre minunea care a salvat-o! Dupa ce medicii au operat-o de urgenta, starea de sanatate a artistei s-a agravat din nou! La o luna dupa complicatii, indragita cantareata se pregateste de nunta.

- Povestea de dragoste dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi a intrat intr-o noua etapa! Dupa mai multe certuri si impacari, superba blondina a primit inelul de logodna din partea iubitului sau.