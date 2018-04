Stiri pe aceeasi tema

- Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai, a marturisit ca nunta sa impreuna cu Alina Binder este programata pentru luna septembrie a acestui an si va avea loc in Romania, din dorinta ambilor miri.

- Fostul Principe Nicolae al Romaniei si sotia sa, Alina Binder, au plantat copaci intr-o localitate din judetul Cluj, alaturi de alte 800 de persoane. La actiunea de impadurire organizata, sambata, de Tasuleasa Social in satul Tritenii de Sus a participat si maratonistul Tiberiu Useriu. “In toamna anului…

- Un barbat plimbat pe capota unei mașini in Cluj a fost protagonistul unor scenele inspirate din filmele de acțiune. In urma unui conflict cu un alt șofer, omul a fost acroșat de o mașina și plimbat pe capota, chiar și pe contrasens. Scenele șocante au fost filmate, luni, de un barbat aflat in trafic.…

- Deși au discutat despre cununia religioasa, Principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, nu au anunțat inca oficial data evenimentul. "Am facut cununia in Anglia. Suntem la aproape de momentul cand vom anunta absolut tot", a declarat principele Nicolae. Pincipele a declarat ca le vrea…

- Principesa Margareta ar putea candida la președinție din partea PSD. Este o informație „pe surse” pe care a dezvaluit-o jurnalista Marilena Rotaru pe pagina sa de Facebook. „Tradare pana la capat”, mai scrie omul de televiziune. „Principesa Margareta va candida la președinție din partea PSD. Tradare…

- Elena Basescu a anunțat, pe 19 februarie, pe contul de socializare, ca este insarcinata in 6 luni. Fiica fostului președinte al Romanie și-a facut apariția pe partia Clabucet. Alaturi de cei doi copii ai sai, Sofia Anais si Traian jr., Elena Basescu a profitat de zilele cu ninsoare la Predal, pe partia Clabucet.…

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- Simpatizantii monarhiei au motive de bucurie, dupa dispariția Regelui Mihai din luna decembrie a anului trecut. Nepotul Regelui, fostul principe Nicolae, se va casatori religios in toamna cu sotia sa Alina Medforth-Mills. Anunțul a fost facut chiar de Nicolae, in publicatia franceza Point de Vue.…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, si sotia sa, Alina Binder, se vor casatori religios în luna septembrie, în România, dupa ce cununia lor civila a avut loc anul trecut, în Anglia.

- O tragedie cumplita a umbrit Casa Imperiala a Germaniei. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern fusese eliberat temporar, pe perioada weekendului, din inchisoare. Acesta iși ispasea o pedeapsa de 4 ani pentru…

- Premierul Viorica Dancila ia pranzul cu familia regala, la Palatul Elisabeta. Dupa investirea in funcție a noului Guvern, s-a decis ca familia Regala sa ramana la Palatul Elisabeta, dar va plati chirie pentru imobilul care fusese primit de Regele Mihai ca locuința de stat in calitatea sa de fost suveran.…

- Finala naționala Eurovision 2018. Feli canta piesa „Buna de iubit”. Momentul artistei este asteptat pana in Spania, acolo unde vedeta a filmat si videoclipul piesei. Castelul din Peniscola, care a fost platou de filmare si pentru celebrul serial Game of Thrones, a gazduit timp de o zi echipa de filmare…

- O femeie din Sibiu a nascut in mașina. O sibianca a nascut in seara zilei de sambata, 17 februarie, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oraș. Imediat, soțul sau a postat pe Facebook fotografii cu fiica și locul nașterii sale, dar și actul constatator, alaturi de un mesaj, scrie hotnews.ro…

- Nepotul fostului presedinte al Romaniei, Dragos Basescu a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu executare. La scurt timp dupa ce a aflat senrtinta definitiva din dosar, Dragos Basescu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. "Felicitari procurorilor DNA care au reusit sa contribuie…

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Cotidianul The Telegraph a publicat, duminica, un articol despre fostul principe Nicolae al Romaniei, relatand ca acesta intentioneaza sa se intoarca in tara impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar fi primit cu simpatie de catre sustinatorii monarhiei. "Inalt, brunet, atragator si…

- Cotidianul The Telegraph a publicat, duminica, un articol despre fostul principe Nicolae al Romaniei, relatand ca acesta intentioneaza sa se intoarca in tara impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar fi primit cu simpatie de catre sustinatorii monarhiei.

- Principele Nicolae al Romaniei a transmis astazi, pe o rețea de socializare, un mesaj emoționant pentru soția sa, Alina, care implinește 30 de ani. Cei doi sunt casatoriți din vara lui 2017 și formeaza un cuplu foarte sudat. Iata mesajul lui Nicolae: “Astazi, 26 ianuarie, cea mai importanta persoana…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- Se pare ca elevii brașoveni nu sunt deranjați de interzicerea telefoanelor la cursuri, asa cum prevede noul Regulament scolar, astfel ca la protestul anunțat pentru vineri, in fața Prefecturii Brașov, au ajuns mai multe forțe de ordine ca protestatari. Deși peste 400 elevii brașoveni și-au anunțat prezența…

- Detalii despre nunta Principelui Nicolae cu Ana Maria Binder. Nicholas Michael Medforth-Mills era cunoscut tuturor, pana in vara lui 2015, drept Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills sau, mai pe scurt, Principele Nicolae. Și-a pierdut titlul de ”Principe” și eticheta ”de Romania” dupa ce i-a maniat…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei, scrie libertatea.ro.

- Astfel, Principesa Margareta s-a implicat activ in societatea romaneasca imediat dupa caderea regimului comunist, fiind totodata singura care a avut o implicare permanenta in Romania. „Principesa Margareta, imediat dupa caderea comunismului, in ianuarie 1990, a venit in Romania cu un convoi…

- Casa Regala va evacua Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. In urma cu doar doua zile, Guvernul a dat aviz negativ proiectului legislativ ce prevedea la Palatul Elisabeta sa fie acordat Casei Regale . Potrivit antena3.ro , premierul Mihai Tudose a menționat ca a primit solicitare de chirie, in…

- Scriitorul Bogdan Lefter a facut o observație asupra momentului '90 cand Regele Mihai a vrut sa se intoarca in țara, fiind insa impiedicat de cei care preluasera puterea dupa Revoluția din decembrie 1989. Acesta a vorbit despre mentalitatea pe care cei care au preluat conducerea o aveau, argumentand…

- Aviz negativ al Guvernului, pe proiectul de lege privind statutul Casei Regale. Executivul a definitivat punctul de vedere marți, in ședința și il va trimite Parlamentului. Proiectul de lege, semnat de președinții coaliției PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, se afla la comisii, in Senat.…

- „Via Regis" a fost realizat in anul 1995 de Radu Igazsag si Alexandru Solomon si a fost produs de Fundatia Arte Vizuale. Pelicula a obtinut Marele Premiu al Uniunii Cineastilor din Romania pentru anul 1995. Filmul-confesiune prezinta povestea Regelui Mihai I al Romaniei si a familiei sale, in anii exilului…

- Orașul de pe Bega are legaturi puternice cu monarhia din Romania, o serie intreaga de instituții puternice de astazi fiind intemeiate inainte de 1947, multe dintre ele in timpul Regelui Mihai I. Dupa trecerea la cele veșnice a ultimului monarh al Romaniei, conducerea municipalitații a inceput sa analizeze…

- Un bulevard din centrul Timișoarei va purta numele Regelui Mihai I: cel care face legatura intre spitalul de copii si Piata Marasti. Așa a rezultat din sondajul de pe Facebook al primarului Nicolae Robu, la care au raspuns puțin peste 1.000 de oameni. 200 au spus ca nu e potrivita redenumirea vreunei…

- Dana si Ionel Ganea nu mai divorteaza. Desi mariajul lor parea sa nu mai aiba nicio sansa, cei doi s-au impacat, iar fostul fotbalist va ajunge in zilele urmatoare in America, unde familia intregita va petrece un concediu de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Intr o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru, realizatorul de emisiuni de la Antena 1 ii reproseaza, lui Radu Mazare ca, in timp ce romanii aduc bani din strainatate, in Romania, el duce banii in Madagascar.Textul este insotit de o imagine dintr un aeroport unde cel mai des se aude expresia de…

- Cornelia Patrichi a parasit definitiv Romania! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile plecarii vaduvei regretatului coregraf Cornel Patrichi: unde, cum si de ce a ales sa plece din tara si din casa in care a trait o viata cu omul iubit. (CITESTE SI: Scene induiosatoare a doua zi dupa…

- Bomba inceputului de an! Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu sustine ca trupul neinsufletit al Regelui Mihai nu se afla in sicriul care a fost adus in Romania si ingropat cu fast la Curtea de Arges.

- Ce vor timișorenii de pe Facebook sa poarte numele Regelui Mihai I? Primarul Nicolae Robu a dat drumul unui sondaj pe aceasta tema, dupa ce, in urma cu trei saptamani, spunea ca e prea devreme pentru a lua in discuție o astfel de idee. Printre propunerile edilului se numara Bd. Republicii, pentru care…