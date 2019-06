Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager Ryanair a fost extrem de furios și s-a certat cu echipajul aeronavei dupa ce a descoperit ca a fost lasat sa se urce la bordul avionului care avea o alta destinație decat cea trecuta pe biletul lui. In videoclipul postat de unul dintre martori pe rețelele de socializare se poate auzi cum…

- Zi mare pentru Lidia Buble. Frumosa artista traieste bucuria la superlativ, astazi, cand sora ei se casatoreste. Diana, pentru ca despre ea este vorba, a decis sa-si uneasca destinul cu cel al iubitului ei.

- Imagini surprinse de camerele de supraveghere arata momentul in care un autocar care transporta zeci de turisti cade intr-o prapastie, pe insula portugheza Madeira. Cel putin 29 persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, informeaza BBC. Camerele de supraveghere au surprins momentul terifiant in…

- Imagini macabre surprinse, ieri dupa-amiaza, pe Drumul European 85, in Buzau. Un cetatean austriac si-a pus capat zilelor, fiind gasit spanzurat de balustrada podului de la Maracineni. Cunoscutii barbatului sunt in stare de soc. Nimeni nu intelege de ce Rudolf H., austriacul gasit spanzurat sub podul…

- Peste 500 de invitați s-au distrat sambata seara la petrecerea de nunta a fostului ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și a senatorului PSD Claudiu Manda. A doua zi, mireasa a facut publice imagini din timpul chefului. Duminica dimineața, Lia Olguța Vasilescu a publicat pe pagina ei de Facebook…

- Cei mai de seama au fost seful social-democratilor, Liviu Dragnea, si seful guvernului, Viorica Dancila. Dragnea a venit insotit de iubita lui, Irina, alaturi de care a dansat tandru, asa cum se vede in fotografii. Iar tinutele au fost de gala, pe masura evenimentului. Mireasa a purtat o rochie semnata…

