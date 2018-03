Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza neașteptata pentru concurenții de la „Ferma Vedetelor”. La finalul vizitei lui nea Rața, participanții de la „Ferma Vedetelor” au primit o veste pe care nu au anticipat-o. Toate astea mai ales ca, recent, in cursa pentru marele premiu, au intrat DJ Wanda și Cristi Mitrea Citește și: Un concurent…

- Elena Ionescu este insarcinata in 5 luni, fosta componenta a trupei Mandinga a vorbit pentru "Rai Da' Buni" despre fericitul eveniment din viata sa, scrie spynews.ro. Mai mult de atat, frumoasa cantareata a spus ca emisiunea "Rai Da' Buni" i-a adus noroc pe plan relational. Citeste si Iubitul…

- Fostul fotbalist al Barcelonei și internațional turc Arda Turan s-a casatorit cu Aslihan Dogan, iubita sa. La nunta celor doi a participat și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Cei doi se iubesc de mai mult timp, insa deși sunt un cuplu celebru in Turcia, ceremonia de la Istanbul a fost una…

- Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei reprezentantului reginei Elisabeta a II-a, suverana Canadei, dar din greseala au ridicat drapelul Germaniei.

- Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei...

- Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei reprezentantului reginei Elisabeta a II-a, suverana Canadei, dar din greseala au ridicat drapelul Germaniei,…

- FC Botoșani joaca maine ultima partida din sferturile Cupei Romaniei contra celor de la CSM Poli Iași. Și-ar putea fi ultima reprezentație pentru Costel Enache, caruia i s-a cautat de mai multa vreme inlocuitor. ...

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Nicole Cherry nu se mai ascunde și a recunoscut de curand ca traiește o frumoasa poveste de dragoste. Zilele trecute a decis sa faca publica și o fotografie cu acesta, iar fanii s-au bucurat foarte tare sa il cunoasca pe care i-a furat inima cantareței. Nicole Cherry, pe numele sau real Nicoleta Janina…

- Sunt impreuna de 70 de ani, dar se iubesc la fel ca-n prima zi. Este vorba despre un cuplu din satul Sturzovca, raionul Glodeni, care si-a celebrat nunta de platina. Alaturi de mire si mireasa au sarbatorit copiii, nepoții și stranepoții lor. "Va felicitam cu ocazia acestei aniversari, va dorim sanatate…

- Sunt impreuna de 70 de ani, dar se iubesc la fel ca-n prima zi. Este vorba despre un cuplu din satul Sturzovca, raionul Glodeni, care si-a celebrat nunta de platina. Alaturi de mire si mireasa au sarbatorit copiii, nepoții și stranepoții lor.

- O accidentare la un genunchi poate fi inceputul unui start-up de succes. Un sportiv a descoperit o nisa pentru a dezvolta o afacere dupa ce a fost nevoit sa renunte la peformanta. Insa a descoperit performanta in business. Gustul antreprenoriatului mai apoi a fost descoperit si de sotia sa, care a decis…

- BRAVO AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D 3 MARTIE 2018. Saptamana aceasta, Catalin Botezatu a pus stop atitudinii necorespunzatoare intre concurente. Juratul le-a spus ca le va depuncta in cazul in care nu vor avea un comportament civilizat și nu se vor purta in limita bunului simț. "M-am saturat…

- Cati bani se dau la nunta in 2018. Cununia civila, cea religioasa și botezul sunt motive de bucurie sincera și de emoții puternice, mai ales atunci cand afli ca sora ta, fratele tau sau prietena cea mai buna ori prietenul cel mai apropiat se casatorește. Și, totuși, dupa ce asimilezi vestea cea mare,…

- Berbec Inca nu ai gasit un partener potrivit pentru tine, alaturi de care sa traiești tot ce ți-ai dorit. Cu toate astea, ești intr-o relație cu cineva și te complaci, pentru ca ai impresia ca nu ai avea șansa sa mai gasești pe altcineva. Ei bine, in martie s-ar putea sa ai o surpriza in aceasta…

- Nadia de Luca si-a cerut iubitul in casatorie de Dragobete Antreprenoarea cu studii de specialitate in Elvetia a organizat o petrecere surpriza de ziua de nastere a partenerului ei, Alex, intr-un local cunoscut din Bucuresti. In cadrul evenimentului, Nadia a inclus un moment cu totul special. Pe ecranul…

- Sportivii Olimpici din Rusia și Germania se vor lupta duminica pentru titlul olimpic, in timp ce in finala mica se dueleaza sambata Canada și Cehia. Semifinalele din turneul masculin au adus o invingatoare așteptata, echipa Sportivilor Olimpici din Rusia, și una neașteptata, Germania. Nemții au trecut…

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- Primul ministru canadian Justin Trudeau și familia sa au imbracat haine tardiționale indiene pentru o vizita in casa lui Ghandi, in a treia zi din timpul vizitei sale de o saptamina in India. Trudeau a purtat o cimașa roșie lunga atunci cind a vizitat Gandhi Ashram din Ahmedabad, una dintre reședințele…

- Pentru ca astazi iși serbeaza ziua de naștere, prietenii i-au facut un cadou de zile mari. Uite despre ce este vorba. Astazi, Virgil Iantu implineste 47 de ani, ocazie cu care apropiatii au pus de-un cadou inedit. Inca de la primele ore ale diminetii, prezentatorul de televiziune s-a trezit cu prietenii…

- Pe pagina de Facebook Copiii Niciodata uitati ai romaniei, mii de tineri isi cauta familiile biologice. Multi dintre ei au fost infiati de familii straine atunci cand aveau doar cateva luni, astfel ca nu vorbesc limba romana. Este si cazul lui Emily, pe numele ei romanesc, dat la nastere, Cristina…

- Nimeni nu se astepta la o asemenea intorsatura! Dupa ce Rona Hartner a fost „incoltita” de colegii ei, fiind acuzata ca fuge de munca, actrita a fost votata pentru a merge la duel. La randul sau, Rona a ales-o la duel pe Diana Dumitrescu , cea care a fost cea mai inversunata impotriva ei si care a acuzat-o…

- ​Organizatorii Jocurilor Olimpice din Pyeongchang au confirmat ca in timpul festivitatii de deschidere s-a petrecut un atac cibernetic care a afectat o serie de sisteme, insa au precizat ca niciun element critic nu a deveni nefunctional, scrie Reuters. Organizatorii nu au vrut sa spuna cine a atacat,…

- Un cuplu american au facut nunta la 120 de metri in aer, deasupra unui canion din Utah. Ei au amplasat o plasa peste stinci și au avut parte de o ceremonie inedita, scrie The Independent. Ryan Jenks și Kimberly Weglin, un cuplu pasionat de petrecerea timpului in aer liber, mersul pe jos sau echilibristica…

- Dragostea nu are nici cifre, nici limite. De aceasta a dat dovada un cuplu cu dezabilitați, care au trecut prin multe greutați, pentru a fi impreuna și a crea o noua familie. O donație anonima le-a oferit șansa sa aiba acoperiș deasupra capului și sa locuiasca impreuna.

- Un tribunal din California a recunoscut dreptul unui cofetar de a refuza sa vanda un tort de nunta pentru un cuplu de lesbiene, in momentul in care este asteptata o decizie a Curtii Supreme pe un caz similar, scrie AFP.

- Cristi si Sorin Mitrea au fost pusi in dificultate de moderatorii emisiunii „Vorbeste lumea”, dupa ce au fost intrebati daca se casatoresc. Fostul iubit al Andreei Mantea s-a inrosit tot atunci cand au inceput glumele pe seama lui. Luptatorul a dezvaluit si care este femeia lui ideala. Fratii Mitrea…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Michelle Obama a spus ca darul…

- Deea și Dinu Maxer știu foarte bine ca se fac bani frumoși la nunți și botezuri, astfel ca au facut programe speciale pentru a fi cat mai solicitați la astfel de evenimente. Tariful lor nu este deloc unul mic. Deea și Dinu Maxer, care și-au petrecut cea mai recenta vacanța in Maroc , formeaza un cuplu…

- Surpriza neașteptata pentru calatorii de pe cursa feroviara Chișinau-Ungheni. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și-a facut o apariție neașteptata in tren, pornind la drum spre Ungheni, alaturi de ceilalți pasager, scrie deschide.md.

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Adrian Nastase a speriat-o pe Dana Grecu, duminica seara, la Antena 3! Realizatoare emisiunii ”Adevaruri de viața” l-a intrebat pe fostul daca va fi viitorul președinte al Romaniei, iar Nastase a spus ”sigur voi fi”.Iata schimbul de replici: Citește și: Surpriza de proporții! Ce cantareți…

- Un cuplu care s-a casatorit in Filipine in timpul erupției vulcanului Mayon, a avut parte de folografii de nunta spectaculoase, dupa ce pe fundal se poate vedea vulcanul care arunca cenușa și lava. Legenda vulcanului este una foarte romantica, iar cei doi miri, Arlo Dela Cruz și Maica Nicerio-Dela Cruz…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- HOROSCOP BERBEC Incearca sa fii impartial in judecatile tale de valoare, pentru ca treci printr-o situatie in care chiar nu ai voie sa tii partea nimanui si nici sa ai propriile tale preferinte. Chiar daca inima ta inclina intr-o anumita directie, tine sub control aceasta slabiciune, pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Odata ajuns la Palatul Victoria, noul premier trebuie sa iși constituie propriul Guvern. Surprizele nu lipsesc din ecuație, astfel ca anumiți membri ai cabinetului Tudose vor fi schimbați in…

- Primul antrenament al dinamoviștilor a fost urmarit din tribune de secundul selecționerului Cosmin Contra, Adrian Mihalcea, dar și de Florin Constantinovici, secundul lui Daniel Isaila de la tineret. La plecare, fostul mare atacant al lui Dinamo a fost salutat de stoperul Mihai Popescu: "Buna ziua!…

- Indragita actrita si prezentatoare TV Alina Puscas imbraca din nou rochia de mireasa si face o nunta cu mare fast, de data aceasta in cadrul celui mai asteptat serial, ”Fructul Oprit”, care are marea premiera, luni, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Emilut, copilul care la doar patru ani a devenit viral, a avut parte de o experienta cam neplacuta dupa ce i-a facut o vizita unui unchi. Amuzat de ceea ce i s-a intamplat, pe de-o parte, el a povestit totul intr-un mesaj, iar fanii lui s-au amuzat copios.

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP.Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti, la Panmunjom,…

- Un american care a venit in vizita in Romania, la București, in perioada 30 iunie – 5 iulie 1981 a fotografiat un cuplu de romani care se casatorea la Biserica Stavropoleos. Acum, barbatul ii cauta ca sa le dea pozele de nunta inapoi!

- Adina Butar formeaza un cuplu cu Markus Schulz de 5 ani. Celebrul DJ i-a pregatit surpriza vieții ei in Los Angeles, chiar pe scena, in noaptea de Revelion, in timpul unui show. Alaturi de mii de fani, Schulz a stat in genunchi in fața iubitei și i-a oferit un inel de logodna. Nunta va avea loc in 2019,…

- Detalii incredibile din dosarul in care celebrul luptator Tolea Ciumac este acuzat de viol și talharie ies la iveala, acestea sugerand ca luptatorul MMA nu glumește atunci cand este vorba de bani.

- Marian Godina se pregatește de nunta. Anul trecut, Marian Godina a anunțat ca s-a logodit cu iubita lui, Georgiana Dascalu . Fostul polițist de la Rutiera, trecut la „mascați” , a publicat pe o rețea de socializarea invitația la nunta. Evident, invitația nu putea fi decat plina de umor, așa cum Marian…

- Tim Young și Paul Hullings, doi pompieri din statul american New Jersey, au mers intr-o cafenea imediat ce au ieșit din tura de noapte. Acolo și-au comandat un mic dejun consistent și foarte multa cafea, pentru ca ultimele 12 ore și le-au petrecut stingand focul de la un depozit. Cand a venit momentul…