- O tanara din Texas, SUA, a avut cea mai neașteptata apariție la nunta surorii sale. Christina Meador a fost aleasa de sora sa, Deanna Adams, sa-i fie domnișoiara de onoare. Tanara și-a intrebat sora daca poate purta orice ținuta vrea ea la eveniment. Insa, la nunta surorii ei, care a avutr loc in Nebraska,…

- O domnișoara de onoare din Nebraska a ales sa vina la cununia civila imbracata intr-un costum bizar. Mireasa i-a spus acesteia ca se poate imbraca cu ce dorește, alegerea pe care a facut-o domnișoara de onoare a șocat-o pe mireasa. Un costum T-REX.

- Anca Dinicu a avut o vara plina de nunți. Actrița a semnat condica la cununiile tuturor prietenelor sale, unde a avut rolul de domnișoara de onoare, inca la nici una dintre petreceri n-a prins buchetul. „Am avut foarte multe nunți și, implicit, petreceri de burlacițe. Toate weeendurile au fost ocupate,…

- Selena Gomez pare sa fi depasit cu brio problemele cu depresia cu care s-a confruntat buna vreme. Cantareata a fost domnisoara de onoare la nunta verisoarei sale Priscilla Delon, unde a aratat fabulos.

- Adelina si-a facut aparitia sambata, putin dupa ora 17.00, la Biserica Nasterea Maicii Domnului din Dorobanti, scrie click.ro. A coborat dintr-un bolid de lux negru, ajutata de cele 6 domnisoare de onoare, care se intreceau in aranjatul voalului si trenei. Citeste si Adelina Pestritu si Virgil…

- Toata lumea știe regula numarul 1 in calitate de invitata la o nunta: sa nu te imbraci in alb. Laurette insa nu a respectat-o și a venit intr-o ținuta alba tip sirena, in care ai fi putut lejer sa o confunzi cu mireasa.

- Oana Roman a ales o ținuta foarte frumoasa pentru nunta lui Brigitte Sfat cu Florin Pastrama. Oana Roman s-a ocupat de organizarea nunții celor doi. Aceasta a ajuns deja la salonul de lux unde va avea loc ceremonia religioasa, dar și petrecerea propiu-zisa. Pentru eveniment, Oana Roman s-a aranjat ca…

- Mare sarbatoare in familia Elei Craciun. Ana, sora vedetei, s-a casatorit civil cu partenerul ei, cu care s-a logodit anul acesta, de Paști. Ceremonia a avut loc la Primaria Sectorului 3, iar, pentru aceasta ocazie, cele doua surori au avut apariții vestimentare impresionante, alese cu mult bun gust.…