Meghan Trainor și Daryl Sabara (cunoscut din Spy Kids) s-au casatorit pe 23 decembrie, chiar de ziua de naștere a cantaretei. Cei doi au zis "Da!" in fața a 100 de prieteni, in cadrul unei ceremonii intime, care a avut loc in curtea casei lor din Los Angeles, conform People.

"Acesta este inceputul unei noi vieți extraordinare", a spus Meghan Trainor (25 de ani).

"Am primit mai mult decat mi-am dorit vreodata! Sunt cel mai norocos tip din lume", a completat-o Daryl Sabara (26 de ani).

