Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea si Viorica Dancila au ajuns, sambata seara, la petrecerea nuntii lui Claudiu Manda cu Lia Olguta Vasilescu. Premierul a urat „casa de piatra” mirilor. Liviu Dragnea si Viorica Dancila au ajuns in jurul orei 20.00 la petrecerea care are loc in comuna Isalnita, judetul Dolj. Liviu Dragnea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Viorica Dancila se numara printre invitații la petrecerea de nunta a Liei Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, care are loc la Ișalnița, la 10 kilometri de Craiova. Dragnea și Dancila au sosit la local in jurul orei 20:00. Liderul PSD a venit insoțit de iubita sa,…

- Petrecere mare in aceasta seara in Banie! Peste 500 de oameni sunt asteptati sa chefuiasca alaturi de fostul ministrul al muncii, Lia Olguta Vasilescu, si senatorul PSD Claudiu Manda la petrecerea de nunta. Nunta a inceput la ora 18:00 si este organizata intr-un cort dintr-o localitate aflata la…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat ca nu crede ca Olguța Vasilescu va fi o mireasa care se va lasa furata, referindu-se la petrecerea nunții lui Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu care va avea loc sambata in comuna Ișalnița, județul Dolj.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si Claudiu Manda fac petrecerea de dupa nunta, sambata, in jurul orei 18.00, intr-un cort privat din comuna doljeana Isalnita, al carei primar este chiar nasul mirilor, Ovidiu Flori, scrie mediafax.ro. Citeste si Lia Olguta Vasilescu, atac la…

- Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au, astazi, petrecerea nunții, peste 500 de persoane fiind aștepate la evenimentul organizat în comuna doljeana Ișalnița, acolo unde este primar chiar nașul cuplului, Ovidiu Flori, scrie realitateadecraiova.net

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si Claudiu Manda fac petrecerea de dupa nunta, sambata, in jurul orei 18.00, intr-un cort privat din comuna doljeana Isalnita, al carei primar este chiar nasul mirilor, Ovidiu Flori. Evenimentul vine dupa ce, de Dragobete, cei doi s-au casatorit in fata…

- Peste 500 de invitați, intre care și președintele PSD, Liviu Dragnea, sunt așteptați, sambata, la petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu. Evenimentul se desfașoara intr-un cort privat in comuna Ișalnița, județul Dolj.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar…