Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a promis joi ca guvernul de la Roma nu va schimba nici macar 'o virgula' din proiectul de buget pentru anul viitor, desi acesta a fost respins de Comisia Europeana, scrie Politico.eu.'Pentru ca suntem politicosi, deschidem scrisorelele de la Bruxelles,…

- Premierul Viorica Dancila a numit, vineri, 15 reprezentanti ai societatii civile in Consiliul Economic si Social (CES), decizia fiind publicata in Monitorul Oficial.Potrivit deciziei premierului, in calitatea de membru al Plenului CES au fost numiti urmatorii reprezentanti ai societatii civile:…

- Prim ministrul Viorica Dancila a numit 15 reprezentanti ai societatii civile in Consiliul Economic si Social CES , transmite Agerpres.roConform deciziei premierului, in calitatea de membru al Plenului CES au fost numiti urmatorii reprezentanti ai societatii civile: Laura Popescu Asociatia Municipiilor…

- Romania TV a difuzat un nou episod cu inregistrarile in care Adrian Țuțuianu e actorul principal! In noile inregistrari, Țuțuianu nu i-a mai criticat pe liderii PSD, ci a povestit cum incerca sa il convinga pe Liviu Dragnea ca trebuie sa-i plimbe pe ambasadorii importanți la București prin țara și…

- Hans Klemm a fost actorul unor intalmplari mai puțin obișnuite pentru un diplomat de rang inalt! Asta, daca e sa ne luam dupa Adrian Țuțuianu, care a relatat, conform unor inregistrari difuzate de Romania TV in emisiunea lui Victor Ciutacu, cum a baut pana la 2 noapte, in 30 august, la Targoviște,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a numit 15 reprezentanti ai societatii civile in Consiliul Economic si Social (CES). Conform deciziei premierului, in calitatea de membru al Plenului CES au fost numiti urmatorii reprezentanti ai societatii civile: Laura Popescu (Asociatia Municipiilor din…

- Romania trebuie sa depaseasca actuala "criza" si sa asigure independenta sistemului judiciar, mai ales in contextul preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, afirma Vera Jourova, comisar UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de gen.Liderii din Romania "trebuie sa depaseasca…

- Viorica Dancila a inlaturat peste noapte, printr-o decizie publicata in Monitorul Oficial, toate asociatiile critice din Consiliul Economic si Social. Din 15 membri, singurii mentinuti au fost Asociatia Municipiilor din Romania si FACIAS. Consiliul...