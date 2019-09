Numiri in functii. Decizii ale primului ministru Viorica Dancila. Cine este de la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 737, au fost publicate deciziile, semnate de primul ministru Vasilica Viorica Dancila, privind eliberarea din functii, la cerere, a mai multor secretari de stat precum si a unui subsecretar de stat.Astfel a fost semnata decizia numarul 217 de…

- Petre DAEA ii invita pe oamenii politici care pun la indoiala exactitatea datelor sa mearga in teren intrucat recoltarea se realizeaza la vedere Referitor la articole publicate recent de mass-media și la afirmațiile unor lideri politici referitoare la producțiile agricole din anul 2018, Ministerul Agriculturii…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 675 din 13 august a fost publicata Ordonanta nr. 11 din 12 august 2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice.In continuare publicam, integral, actul normativ asa cum…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 675 din 13 august 2019 au fost publicate mai multe decizii ale primului ministru Vasilica Viorica Dancila.In prima dintre ele, cu numarul 196, se arata cu Nicolae Nasta a fost eliberat din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 613 din 24 iulie au fost publicate doua decizii semnate de primul ministru Vasilica Viorica Dancila.Prima decizie, cu numarul 155, face referire la eliberarea lui Marius Viorel Nitu, din functia publica de conducere de inspector general adjunct antifrauda…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 604 din 23 iulie a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei numarul 492 privind aprobarea Notei de fundamentare si oportunitatea efectarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii "Nava specializata de cautare si salvare pe mare cu capacitate…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 552 din 4 iulie a fost publicata Decizia privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 5 8 iulie 2019.Astfel, in perioada mai sus mentionata, conducerea Senatului va fi asigurata de senatorul Nicolae Moga.Moga este senator de Constanta si este…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 484 13.VI.2019 a fost publicata Hotararea Guvenrului 402 2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit Observarea exercitiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor…