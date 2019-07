Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Florin Citu se dezlantuie la adresa lui Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, pe tema pensiilor speciale. Citu ii ameninta pe guvernanti ca vor da explicatii pentru toate datele pe care le-au masluit. Senatorul PNL Florin Citu l-a atacat dur pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici,…

- Senatorul USR George Dirca, presedintele Comisiei pentru constitutionalitate din Senat, a transmis ca PSD-ALDE „calca in picioare vointa romanilor din 26 mai” prin numirea fostului europarlamentar Renate Weber in functia de Avocat al Poporului.„PSD-ALDE calca in picioare voința romanilor din…

- Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara informeaza furnizorii care acorda servicii medicale pentru pacienții diagnosticați cu boala cronica de rinichi in stadiul de predializa ca, potrivit reglementarilor art.2 alin.(1) – (3) din Ordinul ministrului sanatații nr. 1562/2018 privind inființarea, organizarea…

- BRUXELLES, 21 iunie - Sputnik, Daniela Porovaț. Negocierile pentru funcțiile de top al Europei nu au nimic democratic. © AP Photo / Thomas FreyMatteo Salvini se cearta cu Bruxelles-ul ca sa salveze banii Italiei Cetațenii europeni și-au jucat rolul la alegerile de la finele lunii mai, iar…

- Deputatul PNL Antoneta Ionita face apel la adoptarea in regim de urgenta a initiativei prin care garzile medicilor sunt considerate vechime in munca, proiect pe care l-a depus in Parlament de anul trecut si care a fost respins de Senat. „Inca un medic a murit, in timp ce facea garda, la un…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca, de la inceputul anului si pana in prezent, au fost eliberate 411 certificate de conformitate pentru medicii care doresc sa profeseze in strainatate, informeaza AGERPRES . “Ca sa poti profesa in strainatate este nevoie de certificate de conformitate.…

- ​Ministrul Muncii, Marius Budai, îi raspunde lui Siegfried Mureșan, susținând ca România nu-și putea depune candidatura pentru a gazdui sediul Autoritații Europene a Muncii(AEM) deoarece deține președinția rotativa a Consiliului UE, în mandatul careia s-a înființat acest…

- DECLARATIILE PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, IN CONFERINTA DE PRESA SUSTINUTA LA BRAILA - 02 MAI 2019 Sarut mana! Buna ziua! Bine v-am gasit! Multumim ca sunteti prezenti alaturi de noi la aceasta conferinta de presa. Voi aborda cateva subiecte. Primul subiect este legat de proiectul de Ordonanta…