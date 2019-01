Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit paragrafului 6 al regulamentului invocat, ''nominalizarile care nu au fost nici confirmate si nici respinse pe parcursul sesiunii in care au fost facute nu pot fi examinate in nicio sesiune ulterioara fara a fi inaintate din nou Senatului de catre presedinte''. Presedintele american…

- Adrian Zuckerman nu a fost confirmat de Senatul SUA in sesiunea care s-a incheiat la finalul anului 2018. ”Excelența Sa Adrian Zuckerman, vorbitor de limba romana, originar din Romania, o personalitate puternica ce ar fi putut sa ințeleaga foarte bine realitațile din țara noastra spre deosebire…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca o lege privind amnistia si gratierea este o decizie a Romaniei, insa a subliniat ca SUA „urmaresc cu mare atentie chestiunea”.

- La intalnire au mai luat parte ambasadorul Statelor Unite ale Americii, domnul Hans Klemm, și directorul general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel", domnul Alexandru Florian. In cadrul discuțiilor, au fost abordate aspecte legate de evoluția proiectului…

- Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, a ajuns in fața clubului Colectiv din Capitala pentru a aduce un omagiu victimelor tragediei, in contextul in care pe 30 octombrie s-au implinit 3 ani de la incendiul devastator. El a dezvaluit ca nu se aștepta ca lupta anticorupție in Romania sa…

- “Nu m-aș fi așteptat ca lupta anticorupție sa fie slabita, așa cum s-a intamplat recent, ca independența justiției sa fie amenințata, ca va exista un risc și mai mare ca selectarea procurorilor sa fie din nou politizata. E ceva ce nu aș fi prezis in urma cu trei ani. Fara indoiala, ca ambasador american,…

- Cea de-a treia editie a Les Films de Cannes a Iasi debuteaza, vineri seara, la Cinema Ateneu, cu lungmetrajul ''Lemonade'' al Ioanei Uricaru, potrivit unui comunicat al organizatorilor. Proiectia, care va incepe la ora 20.00, va fi urmata de o discutie a publicului cu regizoarea. Ioana…