Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, a esuat pentru a cincea oara, in ședința de astazi a plenului CSM, in demersul de validare a Adinei Florea in funcția de procuror-șef al contestatei Secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), au declarat pentru HotNews.ro surse din Consiliu.