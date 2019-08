Numire președinte Senat. Dăncilă: Eu cred că nu pleacă "Nu am discutat (n.r. - in sedinta CExN) despre presedintia Senatului. Sa-si depuna demisia domnul Tariceanu, asa cum a spus domnia sa, si apoi vom discuta despre nume. Avem vicepresedinti care pot asigura interimatul. Vom discuta in cadrul reuniunii pe care o vom avea cu senatorii'', a declarat sambata Dancila dupa sedinta CExN al PSD. "Cei care vor pleca vor fi intr-un numar foarte mic" "Cei care vor pleca vor fi intr-un numar foarte mic" Ea crede ca numarul parlamentarilor PSD care eventual vor mai pleca din partid in perioada urmatoare va fi foarte mic sau deloc. "Am discutat cu parlamentarii PSD si aproape toti sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Kosovo, Hashim Thaci, a stabilit pe 6 octombrie data alegerilor parlamentare anticipate, dupa demisia premierului Ramush Haradinaj, relateaza Reuters. Haradinaj a demisionat pe 19 iulie dupa ce a fost citat pentru a fi audiat în legatura cu rolul pe care l-a jucat în…

- PSD pierde un om important, la Senat. Senatorul Nicolae Marin și-a anunțat demsia din PSD și din funcția de chestor al Senatului. El a precizat ca va sta independent, dar ca pe viitor se va implica intr-un alt proiect politic.Citește și: Codrin Ștefanescu acuza acordul 'cumplit' dintre Dancila…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, ii acuza joi, intr-o postare pe Facebook, pe liderii coaliției PSD-ALDE, Dancila și Tariceanu, dar și pe ministrul Finanțelor de „masluirea” datelor CNSP. Cițu susține ca CNSP a crescut „artificial” PIB nominal estimat pentru a permite PSD-ALDE la rectificarea…

- "Nu cred ca ALDE paraseste guvernarea. Un partid cu 4%, cat a obtinut la ultimele alegeri, nu-si permite sa plece in acest moment de la guvernare dintr-un motiv foarte simplu, pentru ca oricum in interiorul lor majoritatea opteaza pentru ramanerea la guvernare, in conditiile in care ALDE a decontat…

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, a avertizat luni, la finalul sedintei de partid, ca daca PSD va ignora sondajele care ar spune ca Tariceanu are „sanse reale” de a castiga alegerile prezidentiale, atunci „va trebui sa discutam serios despre viitorul coalitiei”.

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a spus luni, intrebat daca susține ideea remanierii sau a restructurarii, ca nu a existat o discuție la nivelul coaliției. Precizarea vine dupa ce Dancila a anunțat ca va incepe evaluarea membrilor executivului și, in functie de lucrul acesta, va decide cine pleaca…

- Analistul politic Ion Cristoiu a declarat, ca motiunea de cenzura de marți a fost un meci real, un fel de alegeri anticipate, in urma caruia PSD a ramas la Putere, iar Opozitia tot in Opozitie, in ciuda incercarilor de transformare a esecului intr-o mica victorie, potrivit mediafax.Ion Cristoiu…

- Schimbarea guvernului este principala dezbatere care se poarta inca de la aflarea rezultatelor de la alegerile europene. PSD s-a clasat pe locul doi, la mica distanta fata de PNL, dar raportat la scorul din 2016 rezultatul a socat. Partidul a pierdut jumatate din procente, iar a doua zi dupa alegeri…