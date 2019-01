Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge nominalizarile de la Ministerele Dezvoltarii si Transporturilor este corecta si normala, motivand ca cele doua propuneri nu au legatura cu domeniile respective. "Este o decizie corecta si presedintele actioneaza…

- Olguta Vasilescu a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu va da curs numirilor celor doua propuneri de la Dezvoltare si Transporturi deoarece doreste sa blocheze PSD si ca „nu da doi bani” pe CCR care spune ca trebuie sa ii numeasca de indata. Vasilescu a fost propusa la Ministerul Dezvoltarii.

- ”Suspendarea lui Iohannis nu e doar necesara, e absolut obligatorie! Gesturile acestuia nu mai sunt doar incalcari grosolane ale Constituției Romaniei, ci reprezinta deja atentate la adresa siguranței naționale! O spun in mod constant inca din decembrie 2016: „Daca acest ins ramane pe funcție,…

- Eugen Nicolicea a susținut, la Antena 3, ca exista doua ipoteze in privința numirii a doi noi miniștri pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale și pentru Ministerul Transporturilor. Curtea Constituționala a Romaniei a transmis astazi poziția sa in cazul sesizarii Guvernului cu privire la existenta…

- In contextul discutiilor despre o posibila ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere, președintele Romaniei i-a transmis premierului o scrisoare in care ii solicita agenda de lucru a fiecarei ședințe de Guvern. Prima reactie din partea Guvernului vine chiar de la persoana responsabila de aceste…

- Recent repetatul apel la “pace politica”, formulat de catre sefa Guvernului in Parlament, in ziua in care a prezentat prioritatile programului Romaniei pentru perioada in care preia presedintia Consiliului Uniunii Europene, nu a parut sa il impresioneze prea mult pe presedinte. Dimpotriva, multi au…

- Olguța Vasilescu susține, referitor la refuzul președintelui de a o numi ministru al Transporturilor, ca se aștepta la aceasta reacție, menționand ca și-a dorit sa ocupe aceasta funcție și a fost o decizie asumata. Fostul ministru al Muncii spune ca președintele este ranchiunos și ca nu a facut nimic…

- Liderii PSD s-au reunit marți seara intr-o ședința a Biroului Politic Național al PSD, la care ia parte și premierul Viorica Dancila, dupa refuzul președintelui Klaus Iohannis de a o numi pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Transporturilor și pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii.