"Sunt un om al solutiilor si impreuna cu echipa guvernamentala am identificat masurile pentru a depasi aceasta situatie de blocaj care putea fi rezolvata usor, daca presedintele isi indeplinea obligatia de a semna propunerile de interimar. Vom adopta o hotarare de Guvern prin care vom transfera, de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, catre secretariatul general al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii ordonantelor de urgenta in sensul motivarii situatiei exceptionale, asa cum cere legislatia", a anunțat Viorica Dancila, in timpul sedintei de Guvern de astazi.