Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Manescu, Nicolae Moga si Mihai Fifor au depus, miercuri, in fata presedintelui Klaus Iohannis, juramantul de investitura in functiile de ministri de Externe si Interne, respectiv de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Seful statului le-a urat succes celor…

- Presedintele Kaus Iohannis a semnat miercuri decretele de revocare din functii pentru Teodor Melescanu si Carmen Dan si pentru numirea noilor ministri a Externe si Interne, Ramona Manescu si Nicolae Moga, precum si a lui Mihai Fifor in functia de vicepremier.

- „Este weekend, nu am niciun raspuns de la domnul președinte Iohannis. Sper ca luni sa am un raspuns. Nu am luat in calcul respingerea unei propuneri. In aceasta situație vom avea o discuție in cadrul Comitetului Executiv Național”, a declarat Viorica Dancila, la Targu Mureș, transmite Mediafax.…

- „Tot internetul s-a umplut de un fake news. Domnul Iohannis e acuzat ca a facut blat cu Viorica Dancila. E un fake news pentru ca nu se bazeaza pe nicio dovada. Nici nu poate sa-i numeasca imediat (n.r. referindu-se la decizia lui Klaus Iohannis cu privire la propunerile facute de Viorica Dancila pentru…

- Premierul Viorica Dancila l-a sunat in aceasta dimineata pe presedintele Klaus Iohannis, cerandu-i sa semeneze cat mai repede decretele de investire pentru noii ministri propusi de PSD: Nicolae Moga (Interne), Ramona Manescu (Externe) si Mihai Fifor (vicepremier pentru Parteneriate Strategice). Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni, dupa sedinta CEx PSD, modificarile din Guvern, Ramona Manescu fiind propunerea pentru Externe, Nicolae Moga pentru Interne si Mihai Fifor pentru functia de vicepremier pe Parteneriate Strategice. "Am spus colegilor din CEx ca avem doua portofolii de…

- Propunerile pentru noii ministri au ajuns la Cotroceni. Iohannis, obligat sa raspunda in 10 zile! Propunerile premierului Viorica Dancila pentru schimbarile din cabinetul sau au ajuns, marți, la Cotroceni. Premierul il propune pe Nicolae Moga la Ministerul de Interne, in locul lui Carmen Dan. In timp…

- PSD a decis, luni, remanierea ministrilor de Interne si de Externe, Carmen Dan si Teodor Melescanu. Potrivit deciziei Comitetului Executiv National, locul lui Carmen Dan va fi luat de senatorul PSD Nicolae Moga, iar cel al lui Teodor Melescanu, portofoliul detinut de ALDE, va reveni Ramonei Manescu.…