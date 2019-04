Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul in rezerva Lucian Dinita a fost numit consilier al ministrului de Interne, Carmen Dan. Fostul sef al politiei rutiere se va ocupa de domeniul ordinii publice, potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne.

- Colonelul in rezerva Lucian Dinita a fost numit, vineri, consilier al ministrului de Interne, Carmen Dan. El a condus Direcția de Politie Rutiera in perioada 2009-2016 și s-a pensionat in anul 2016, in contextul unor acuzații formulate impotriva sa de catre DNA. Ofițerul a fost achitat definitiv de…

- Incepand de astazi colonelul in rezerva Lucian Dinita este incadrat in functia de consilier al ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, informeaza MAI. Lucian Dinita a lucrat timp de 25 de ani in Politia Romana, iar in perioada 2009 2014 a condus Directia Politie Rutiera. Din anul 2016 Lucian Dinita…

- Colonelul in rezerva Lucian Dinita este de vineri consilier al ministrului de Interne, Carmen Dan, si se va ocupa de domeniul ordinii publice, informeaza MAI. Lucian Dinita a lucrat timp de 25 de ani in Politia Romana, iar in perioada 2009 - 2014 a condus Directia de Politie Rutiera.…

- Colonelul in rezerva Lucian Dinita, fost sef al Directiei Politiei Rutiere, a fost incadrat, incepand de vineri, in functia de consilier al ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, in domeniul ordinii publice, conform News.ro.Citește și: Klaus Iohannis a facut SPECTACOL la Cotroceni și…

- Dupa ce a demisionat din partidul lui Gabriel Oprea, UNPR, fostul șef al Poliției Rutiere, colonelul (r) Lucian Dinița a fost incadrat, incepand de vineri, in funcția de consilier al ministrului afacerilor interne, Carmen Dan. Potrivit fișei postului, activitatea noului consilier va viza domeniul ordinii…

- "Sa fie lumina" este o inițiativa jurnalistica independenta, care nu e, nicidecum, impotriva Bisericii, așa cum unii reprezentanți ai BOR o catalogheaza. Ziariștii care investigheaza afacerile Bisericii nu fac decat sa expuna felul in care sunt folosiți banii publici, exact așa cum sunt ei investigați…

- La finele anului trecut am adresat doua interpelari miniștrilor de Interne și Justiției, referitoare la situația beneficiarilor regimului compensatoriu care au comis noi infracțiuni, in special violente. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ales sa se spele pe maini, precizand in raspuns ca la nivelul…